中国で大ヒットを記録したフォン・シャオガン監督の青春ラブストーリー『芳華-Youth-』が4月12日(金)より公開される。この度、予告映像と新たな場面写真が解禁となった。

本国中国では、公開から1ヶ月で約230億円突破の大ヒットを記録した本作。「シュウシュウの季節」「妻への家路」で知られるゲリン・ ヤンの原作をもとに、文革、毛沢東の死、中越戦争など時代や国を揺るがす事件が立て続けに発生した激動の70年代、その時代の波に翻弄されながらも真っ直ぐに逞しく生きていく若者たちの美しく切ない青春の日々を描き出す。

解禁となった予告映像では、軍で歌や踊りを披露し兵士たちを慰労し鼓舞する歌劇団・文工団に夢と希望を持って入団したシャオピン(ミャオ・ミャオ)が、奮闘する中なかなか周囲となじめずにいるさまが描かれる。

そこでの唯一の支えとなった模範兵リウ・フォン(ホアン・シュエン)との関係、そして交錯する若者たちのまっすぐで様々な想い。時代が大きく変化していく中で、美しい音楽をバックに、2人の激動の運命が描かれていく。垣間見られる、バレエと中国の伝統舞踊が融合した美しい舞踏のシーンにも注目だ。

映画『芳華-Youth-』は4月12日(金)より新宿武蔵野館、ヒューマントラストシネマ有楽町、YEBISU GARDEN CINEMAほか全国公開

(C)2017 Zhejiang Dongyang Mayla Media Co., Ltd Huayi Brothers Pictures Limited IQiyi Motion Pictures(Beijing) Co., Ltd Beijing Sparkle Roll Media Corporation Beijing Jingxi Culture&Tourism Co., Ltd All rights reserved

