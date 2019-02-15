ÈøÌî¿¿Àé»Ò¼ç±é¥É¥é¥Þ¡ØÀä¶«¡Ù¤Ë¾®À¾¿¿ÆàÈþ¡¢ÊÒ¶Í¿Î¡¢Í×½á¡¢ßÀÄÅÎ´Ç·¤é
3·î24Æü¤«¤éWOWOW¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡ØÏ¢Â³¥É¥é¥ÞW Àä¶«¡Ù¤ÎÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¤â¤Ã¤È²èÁü¤ò¸«¤ë¡Ê2Ëç¡Ë¡Û
ÍÕ¿¿Ãæ¸²¤Î¾®Àâ¡ØÀä¶«¡Ù¤ò¥É¥é¥Þ²½¤¹¤ëÆ±ºî¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢½¨ºÍ¤À¤Ã¤¿Äï¤òÅ®°¦¤¹¤ëÊì¿Æ¤«¤é°¦¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¼ä¤·¤µ¤ò¶»¤ËÈë¤á¡¢Ã¸¡¹¤ÈOL¤È¤·¤ÆÊë¤é¤¹Ê¿ËÞ¤Ê½÷À¡¦ÎëÌÚÍÛ»Ò¡£¼Ú¶â¤òÊú¤¨¤¿Éã¿Æ¤Î¼ºí©¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë½ù¡¹¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿ÍÛ»Ò¤¬¡¢À¸¤¤ë¤¿¤á¤ËÊÝ¸±¶â»¦¿Í¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¤Æ¤¤¤¯¡¢¤È¤¤¤¦¤¢¤é¤¹¤¸¤À¡£ÍÛ»ÒÌò¤ËÈøÌî¿¿Àé»Ò¤¬¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡£´ÆÆÄ¤Ï¥É¥é¥Þ¡ØµßÌ¿ÉÂÅï24»þ¡Ù¡Ø°åÎ¶-Team Medical Dragon-¡Ù¤Ê¤É¤Î¿åÅÄÀ®±Ñ¡¢µÓËÜ¤Ï¡Øº½¤ÎÅã¡ÁÃÎ¤ê¤¹¤®¤¿ÎÙ¿Í¡Ù¤Ê¤É¤ÎÃÓÅÄÆàÄÅ»Ò¤¬Ì³¤á¤¿¡£
½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¾®À¾¿¿ÆàÈþ¡¢ËãÀ¸Í´Ì¤¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÊÒ¶Í¿Î¡¢Á°ÀîÂÙÇ·¡¢¾®ÌøÍ§¡¢³ÔÃÒÇî¡¢±ü´Ó·°¡¢¼ò°æ¼ãºÚ¡¢Í×½á¡¢ßÀÄÅÎ´Ç·¡£¾®À¾¤ÏÍÛ»Ò¤Î»ö·ï¤òÁÜºº¤¹¤ëÃæ¤ÇÈà½÷¤Î¿´¤Î°Ç¤Ë¶¦´¶¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¯·º»ö¡¦±ü´Ó°½ÇµÌò¡¢ËãÀ¸¤ÏÄï¤Ð¤«¤ê¤ò°¦¤·ÍÛ»Ò¤Ë¤ÏÎä¤¿¤¤ÂÖÅÙ¤ò¼è¤êÂ³¤±¤ëÊì¡¦ÎëÌÚÌ¯»ÒÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Û¤«¡¢ßÀÄÅ¤Ï¤¢¤ë¤¤Ã¤«¤±¤ÇÍÛ»Ò¤È´Ø·¸¤ò»ý¤ÄÃËÌò¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡Ú¤â¤Ã¤È²èÁü¤ò¸«¤ë¡Ê2Ëç¡Ë¡Û
ÍÕ¿¿Ãæ¸²¤Î¾®Àâ¡ØÀä¶«¡Ù¤ò¥É¥é¥Þ²½¤¹¤ëÆ±ºî¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢½¨ºÍ¤À¤Ã¤¿Äï¤òÅ®°¦¤¹¤ëÊì¿Æ¤«¤é°¦¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¼ä¤·¤µ¤ò¶»¤ËÈë¤á¡¢Ã¸¡¹¤ÈOL¤È¤·¤ÆÊë¤é¤¹Ê¿ËÞ¤Ê½÷À¡¦ÎëÌÚÍÛ»Ò¡£¼Ú¶â¤òÊú¤¨¤¿Éã¿Æ¤Î¼ºí©¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë½ù¡¹¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿ÍÛ»Ò¤¬¡¢À¸¤¤ë¤¿¤á¤ËÊÝ¸±¶â»¦¿Í¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¤Æ¤¤¤¯¡¢¤È¤¤¤¦¤¢¤é¤¹¤¸¤À¡£ÍÛ»ÒÌò¤ËÈøÌî¿¿Àé»Ò¤¬¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡£´ÆÆÄ¤Ï¥É¥é¥Þ¡ØµßÌ¿ÉÂÅï24»þ¡Ù¡Ø°åÎ¶-Team Medical Dragon-¡Ù¤Ê¤É¤Î¿åÅÄÀ®±Ñ¡¢µÓËÜ¤Ï¡Øº½¤ÎÅã¡ÁÃÎ¤ê¤¹¤®¤¿ÎÙ¿Í¡Ù¤Ê¤É¤ÎÃÓÅÄÆàÄÅ»Ò¤¬Ì³¤á¤¿¡£
½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¾®À¾¿¿ÆàÈþ¡¢ËãÀ¸Í´Ì¤¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÊÒ¶Í¿Î¡¢Á°ÀîÂÙÇ·¡¢¾®ÌøÍ§¡¢³ÔÃÒÇî¡¢±ü´Ó·°¡¢¼ò°æ¼ãºÚ¡¢Í×½á¡¢ßÀÄÅÎ´Ç·¡£¾®À¾¤ÏÍÛ»Ò¤Î»ö·ï¤òÁÜºº¤¹¤ëÃæ¤ÇÈà½÷¤Î¿´¤Î°Ç¤Ë¶¦´¶¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¯·º»ö¡¦±ü´Ó°½ÇµÌò¡¢ËãÀ¸¤ÏÄï¤Ð¤«¤ê¤ò°¦¤·ÍÛ»Ò¤Ë¤ÏÎä¤¿¤¤ÂÖÅÙ¤ò¼è¤êÂ³¤±¤ëÊì¡¦ÎëÌÚÌ¯»ÒÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Û¤«¡¢ßÀÄÅ¤Ï¤¢¤ë¤¤Ã¤«¤±¤ÇÍÛ»Ò¤È´Ø·¸¤ò»ý¤ÄÃËÌò¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¡£