このほど イラク から、自然分娩で7つ子が誕生したニュースが飛び込んできた。地元メディアによると、7つ子の誕生はイラク史上初になるという。『Metro』などが伝えている。イラク東部ディヤーラ県で、25歳になる母親(名は非公開)が自然分娩で一度に7人の赤ちゃんを出産した。地元保健局のスポークスマンが発表したところによると、病院で出産した母親と赤ちゃん7人の健康状態は良好だという。赤ちゃんは女の子が6人、男の子が1人で、7つ子の誕生はイラク史上初とされ、地元メディアが報じると国をあげての祝福となった。父親のユーセフ・ファドルさんは、7つ子の誕生で世話をしなければならない子供が10人に増えたことから、「もう子供を作る予定はない」と話しているそうだ。なお昨年にはレバノンでも女の子3人、男の子3人の6つ子が全員元気に誕生した。また、1997年に米アイオワ州デモインのマッコイ夫妻のもとに生まれた7つ子は、「全員が生き延びた世界初の7つ子」として知られている。このニュースを知った人からは、「わぁ、すごい! 元気に育ってね」「子育て大変そうだけど、おめでとう!」「出産大変だっただろうな」「イラクは女性を尊重する国かというと疑問だから、生まれた6人の女の子たちが将来幸せになればいいけど…」といった声があがっている。