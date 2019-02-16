¤ª¼ò¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é»®¤ò³ä¤ë¡© ¥¹¥È¥ì¥¹²ò¾Ã°û¤ß²ñ | ¥¹¥È¥ì¥¹²ò¾Ã¡ª»®¤ò³ä¤ë°û¤ß²ñ
¥¹¥È¥ì¥¹²ò¾Ã¤ËÌòÎ©¤Ä¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹²ò¾Ã¡ª»®¤ò³ä¤ë°û¤ß²ñ¡×¤¬2·î24Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÃÓÂÞ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¦ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ê¢¤¬Î©¤Ä¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿»þ
¡¦°û¤ß²ñ¤ÇÏÃ¤¹ÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÁê¼ê¤ËÊ¢¤¬Î©¤Ã¤¿»þ
¤½¤ÎºÝ¤Ë»®¤ò³ä¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢»×¤¤ÀÚ¤ê»®¤òÃÏÌÌ¤Ë¤¿¤¿¤¤Ä¤±¤ë¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¡£
Âç¤¤Ê²»¤òÎ©¤Æ¤Æ³ä¤ì¤ë»®¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤¬È´¤±¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬Ê¬¤«¤ë¤Ï¤º¡£
¼«Ê¬¤Ç¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢°ÂÁ´¤Ë»®¤ò³ä¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£³ä¤ë»®¤â¡¢»®¤ò³ä¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤â²ñ¾ìÂ¦¤ÇÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤´°Â¿´¤ò¡£¼ê¤Ö¤é¡Ê°û¿©Êª¤Ï»ý¤Á¹þ¤ß¡Ë¤ÇÍè¤Æ¡¢¿´ÃÖ¤¤Ê¤¯»®¤ò³ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢¡°û¤ß²ñ¤Î¥ë¡¼¥ë
¡¿©¤ÙÊª°û¤ßÊª¤Ï´°Á´»ý¤Á¹þ¤ßÀ©¤Ç¤¹¡£¤´¼«¿È¤Î¤â¤Î¤ä¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤È¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ¬¤±¹ç¤¦¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£
¢°û¤ß²ñ¤¬³«»Ï¤·¤¿¤é¡¢¹¥¤¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡Ú»®³ä¤ê¥³¡¼¥Ê¡¼¡Û¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ»®¤ò³ä¤Ã¤Æ¤è¤¤¤Ç¤¹¡£
£»®¤ò³ä¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï´°Á´¤Ë¼«Í³¤Ç¤¹¤¬¡¢Îã¤¨¤Ð¡Ö²ñÏÃ¤ÎÃæ¤ÇÊ¢Î©¤Ä¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿»þ¡×¤ä¡¢¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÁê¼ê¤ËÊ¢¤¬Î©¤Ã¤¿»þ¡×¤Ê¤É¤¬ÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤»®¤ò³ä¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ª°ì¿ÍÍÍ7Ëç¤Þ¤Ç¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¥»®¤ò³ä¤ë»þ¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¼«Í³¤Ç¤¹¡£¥Ï¥ó¥Þ¡¼Åê¤²¤Î¼¼Éú¹¼£¤Î¤è¤¦¤Ë¶«¤Ó¤Ê¤¬¤é³ä¤ë¤â¤è¤·¡¢»ÄµÔ¤Ê°Ìò¤Î¤è¤¦¤Ë¥¯¡¼¥ë¤Ë³ä¤ë¤â¤è¤·¤Ç¤¹¡£
¢¡¤³¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
¡¦¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í
¡¦¼«¿È¤ÎÆâ¤Ê¤ëÇË²õ¾×Æ°¤òÍÞ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¿Í
¡¦Â¾¿Í¤¬¶«¤Ó¤Ê¤¬¤é»®¤ò³ä¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤¿¤¤¿Í
¢¡Ãí°Õ»ö¹à
¡¦¿©¤ÙÊª°û¤ßÊª¤Ï»ý¤Á¹þ¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¶è²è¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ»®¤¬Èô¤Ó»¶¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£»®¤¬¶è²è¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤¹¤ÈÂçÊÑ´í¸±¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢Å¥¿ì¼Ô¤Ê¤É¤Ï»®¤ò³ä¤ë¤Î¤ò¤ªÃÇ¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦»²²Ã¥Õ¥©¡¼¥à¤ò½ñ¤«¤Ê¤¤¤È»²²Ã³ÎÄê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö»²²ÃÍ½Äê¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢É¬¤º»²²Ã¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¤´µÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡Æü»þ
2·î24Æü¡ÊÆü¡Ë18»þ30Ê¬¡Á20»þ30Ê¬
¢¡¥¿¥¤¥à¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡ÊÍ½Äê¡Ë
18»þ ³«¾ì¡ÁÌ¾»¥¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤
18»þÈ¾¡¡°û¤ß²ñ³«»Ï¡ªÇ¤°Õ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç»®¤ò³ä¤Ã¤Æ¤Í¡ª
20»þ20Ê¬¡¡°û¤ß²ñ½ªÎ»¡£ÊÄ²ñ°§»¢
¢¡¾ì½ê
ÅìµþÅÔËÅç¶èÆîÃÓÂÞ»ÍÃúÌÜ16-6 KOMINE¥Ó¥ë301
¡Ê¡ÖÅìÃÓÂÞ±Ø¡×£µÈÖ½Ð¸ý¤ò½Ð¤Æ¤¹¤°¡£ÃÓÂÞ±ØÅì¸ý¤«¤éÅÌÊâ10Ê¬¶¯¡Ë
¢¡»²²ÃÈñ
¤ª°ì¿ÍÍÍ1000±ß
»ý¤ÁÊª¡§¿©¤ÙÊª°û¤ßÊª¥Æ¥¥È¥¦¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß
Äê°÷¡§20Ì¾
¢¡»²²ÃÊýË¡
»²²ÃÍ½Äê¤ò²¡¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤ÎGoogle¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤´µÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê»²²ÃÍ½Äê¤À¤±¤Ç¤Ï»²²Ã¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¡Ë
https://goo.gl/forms/pbGebogsIyBlIXFd2
¢¡URL
https://www.facebook.com/events/815635402101350/?ti=icl
¢¡´ë²è¼Ô
ËÙ¸µ ¸«
¡Ê2019/2/8¡¡»þÅÀ¤Î¾ðÊó¡Ë
¡¦ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ê¢¤¬Î©¤Ä¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿»þ
¡¦°û¤ß²ñ¤ÇÏÃ¤¹ÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÁê¼ê¤ËÊ¢¤¬Î©¤Ã¤¿»þ
¤½¤ÎºÝ¤Ë»®¤ò³ä¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢»×¤¤ÀÚ¤ê»®¤òÃÏÌÌ¤Ë¤¿¤¿¤¤Ä¤±¤ë¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¡£
Âç¤¤Ê²»¤òÎ©¤Æ¤Æ³ä¤ì¤ë»®¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤¬È´¤±¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬Ê¬¤«¤ë¤Ï¤º¡£
¼«Ê¬¤Ç¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢°ÂÁ´¤Ë»®¤ò³ä¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£³ä¤ë»®¤â¡¢»®¤ò³ä¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤â²ñ¾ìÂ¦¤ÇÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤´°Â¿´¤ò¡£¼ê¤Ö¤é¡Ê°û¿©Êª¤Ï»ý¤Á¹þ¤ß¡Ë¤ÇÍè¤Æ¡¢¿´ÃÖ¤¤Ê¤¯»®¤ò³ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢¡°û¤ß²ñ¤Î¥ë¡¼¥ë
¡¿©¤ÙÊª°û¤ßÊª¤Ï´°Á´»ý¤Á¹þ¤ßÀ©¤Ç¤¹¡£¤´¼«¿È¤Î¤â¤Î¤ä¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤È¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ¬¤±¹ç¤¦¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£
¢°û¤ß²ñ¤¬³«»Ï¤·¤¿¤é¡¢¹¥¤¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡Ú»®³ä¤ê¥³¡¼¥Ê¡¼¡Û¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ»®¤ò³ä¤Ã¤Æ¤è¤¤¤Ç¤¹¡£
£»®¤ò³ä¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï´°Á´¤Ë¼«Í³¤Ç¤¹¤¬¡¢Îã¤¨¤Ð¡Ö²ñÏÃ¤ÎÃæ¤ÇÊ¢Î©¤Ä¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿»þ¡×¤ä¡¢¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÁê¼ê¤ËÊ¢¤¬Î©¤Ã¤¿»þ¡×¤Ê¤É¤¬ÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤»®¤ò³ä¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ª°ì¿ÍÍÍ7Ëç¤Þ¤Ç¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¥»®¤ò³ä¤ë»þ¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¼«Í³¤Ç¤¹¡£¥Ï¥ó¥Þ¡¼Åê¤²¤Î¼¼Éú¹¼£¤Î¤è¤¦¤Ë¶«¤Ó¤Ê¤¬¤é³ä¤ë¤â¤è¤·¡¢»ÄµÔ¤Ê°Ìò¤Î¤è¤¦¤Ë¥¯¡¼¥ë¤Ë³ä¤ë¤â¤è¤·¤Ç¤¹¡£
¢¡¤³¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
¡¦¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í
¡¦¼«¿È¤ÎÆâ¤Ê¤ëÇË²õ¾×Æ°¤òÍÞ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¿Í
¡¦Â¾¿Í¤¬¶«¤Ó¤Ê¤¬¤é»®¤ò³ä¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤¿¤¤¿Í
¢¡Ãí°Õ»ö¹à
¡¦¿©¤ÙÊª°û¤ßÊª¤Ï»ý¤Á¹þ¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¶è²è¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ»®¤¬Èô¤Ó»¶¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£»®¤¬¶è²è¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤¹¤ÈÂçÊÑ´í¸±¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢Å¥¿ì¼Ô¤Ê¤É¤Ï»®¤ò³ä¤ë¤Î¤ò¤ªÃÇ¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦»²²Ã¥Õ¥©¡¼¥à¤ò½ñ¤«¤Ê¤¤¤È»²²Ã³ÎÄê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö»²²ÃÍ½Äê¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢É¬¤º»²²Ã¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¤´µÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡Æü»þ
2·î24Æü¡ÊÆü¡Ë18»þ30Ê¬¡Á20»þ30Ê¬
¢¡¥¿¥¤¥à¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡ÊÍ½Äê¡Ë
18»þ ³«¾ì¡ÁÌ¾»¥¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤
18»þÈ¾¡¡°û¤ß²ñ³«»Ï¡ªÇ¤°Õ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç»®¤ò³ä¤Ã¤Æ¤Í¡ª
20»þ20Ê¬¡¡°û¤ß²ñ½ªÎ»¡£ÊÄ²ñ°§»¢
¢¡¾ì½ê
ÅìµþÅÔËÅç¶èÆîÃÓÂÞ»ÍÃúÌÜ16-6 KOMINE¥Ó¥ë301
¡Ê¡ÖÅìÃÓÂÞ±Ø¡×£µÈÖ½Ð¸ý¤ò½Ð¤Æ¤¹¤°¡£ÃÓÂÞ±ØÅì¸ý¤«¤éÅÌÊâ10Ê¬¶¯¡Ë
¢¡»²²ÃÈñ
¤ª°ì¿ÍÍÍ1000±ß
»ý¤ÁÊª¡§¿©¤ÙÊª°û¤ßÊª¥Æ¥¥È¥¦¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß
Äê°÷¡§20Ì¾
¢¡»²²ÃÊýË¡
»²²ÃÍ½Äê¤ò²¡¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤ÎGoogle¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤´µÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê»²²ÃÍ½Äê¤À¤±¤Ç¤Ï»²²Ã¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¡Ë
https://goo.gl/forms/pbGebogsIyBlIXFd2
¢¡URL
https://www.facebook.com/events/815635402101350/?ti=icl
¢¡´ë²è¼Ô
ËÙ¸µ ¸«
¡Ê2019/2/8¡¡»þÅÀ¤Î¾ðÊó¡Ë