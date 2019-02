3月8日(金)より公開される映画『PSYCHO-PASS サイコパス Sinners of the System Case.3 恩讐の彼方に__』の予告編映像が解禁となった。

PSYCHO-PASS サイコパス Sinners of the System Case.3 恩讐の彼方に__

解禁となったのは、本作のエンディングテーマを使用した予告編映像。TVアニメ『PSYCHO-PASS サイコパス』第1期のエンディングテーマ「名前のない怪物/EGOIST」が、日本屈指のクリエイター中野雅之(BOOM BOOM SATELLITES)のリミックスによって『PSYCHO-PASS サイコパス Sinners of the System』のエンディングテーマとしてスクリーンに蘇る。

今回のエンディングテーマを含む「PSYCHO-PASS サイコパス Sinners of the System」に起用されたすべてのテーマソングに加え、過去の「PSYCHO-PASS サイコパス」シリーズのテーマソングのリミックスを含む全7曲のリミックスを収録した「PSYCHO-PASS Sinners of the System Theme songs+ Dedicated by MASAYUKI NAKNO」が、2019年4月3日(水)より発売決定。

映画『PSYCHO-PASS サイコパス Sinners of the System Case.3 恩讐の彼方に__』3月8日(金)より公開

(C)サイコパス製作委員会

