国際アニメーション映画祭“東京アニメアワードフェスティバル2019（TAAF2019）”のアニメ オブ ザ イヤー部門アニメファン賞の受賞作品が、『BANANA FISH』に決定した。

TAAF2019“アニメ オブ ザ イヤー部門”は、2018年度（2017年10月15日〜2018年10月13日）に国内で上映・放映された全524作品の中から、最も優れた作品・個人に、 作品賞、個人賞、アニメファン賞を授与するもの。このたび2018年度のもっともアニメファンに愛された作品に贈られるアニメファン賞は、総投票数397,145票のうち68,507票を獲得した『BANANA FISH』に決定！

また、同作のTVオンエア版1話〜4話の特別上映がTAAF2019にて行われることが決定。2月15日よりチケットが販売される。

■TAAF2019『BANANA FISH』特別上映（TVオンエア版）

作品：『BANANA FISH』のTVオンエア版1〜4話 日時：3月10日16:00〜18:00

場所：シネ・リーブル池袋（豊島区西池袋1丁目11-1 ルミネ池袋8階）

料金：前売り 1,600円／当日 1,800円 ※大人・学生以下共通

※TAAF2019の前売券はPassMarketにて販売される。

アニメ オブ ザ イヤー部門 アニメファン賞 結果ランキング

■東京アニメアワードフェスティバル2019（TAAF2019）

公式サイト：http://animefestival.jp/ja/

Nアニメ特設ページ：http://anime.nicovideo.jp/special/taaf2019/

開催日程：3月8日〜11日

会場：池袋シネマ・ロサ、池袋HUMAXシネマズ、シネ・リーブル池袋、新文芸坐、シネマサンシャイン池袋、区民ひろば南池袋、サンシャインシティ 噴水広場、サンシャイン水族館、豊島区庁舎、WACCA池袋など

主催：東京アニメアワードフェスティバル実行委員会、一般社団法人日本動画協会

共催：東京都

特別協賛：豊島区

事務局：東京アニメアワードフェスティバル実行委員会事務局（一般社団法人日本動画協会内）

■Nアニメ

公式サイト：http://anime.nicovideo.jp/

©吉田秋生・小学館／Project BANANA FISH