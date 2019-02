キンプリこと「KING OF PRISM」シリーズ初のテレビアニメ「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-」が、4月8日からテレビ東京ほかにて放送されることが決定した。

本シリーズはテレビアニメ「プリティーリズム・レインボーライブ」に登場するボーイズユニット・Over The Rainbow をメインにしたスピンオフ作品。高度なパフォーマンスで観客を魅了する“プリズムスタァ”を目指す個性豊かな男子たちが、女子をもっともトキめかせる“プリズムキング”を目指してさまざまな試練や困難に立ち向かっていく。

2016年には、映画『KING OF PRISM by PrettyRhythm』、2017年には『KING OF PRISM -PRIDE the HERO-』が公開され、多くのファンを生んだ本シリーズ。アニメ放送前の3月2日からは「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-」の劇場編集版が4章連続で公開を控えている。4月以降には「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars- III レオ×ユウ×アレク」「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars- IV ルヰ×シン×Unknown」が上映予定のため、テレビアニメを視聴した後に劇場のスクリーンで応援上映や通常上映をもう一度楽しむことができる。

また、初回放送となる4月8日には特別企画「『KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-』30分でわかるキンプリ」が放送。「キンプリ」の代名詞ともいえる“プリズムアフレコ”(視聴者がセリフを音読して参加できるシーン)の説明など、「キンプリ」ならではの楽しみ方を岩井勇気(ハライチ)、サンシャイン池崎らと一緒に学ぶ内容となっている。

さらに、第2話、第3話のゲスト声優が発表された。メインキャラクターの1人である太刀花ユキノジョウの母・紫子の声を久川綾、祖父・雪翁の声を麦人、ユキノジョウの幼少期の声を白石涼子、父・菊右衛門の声は前シリーズから引き続き山寺宏一が担当する。もう1人のメインキャラクター、香賀美タイガの家族はタイガの出身地になぞらえて青森出身のキャストで固められた。父・広大役を高橋英則、母・朗香役を棟方真梨子、姉・大空役を山本希望、タイガの幼少期役を田村睦心が務める。(編集部・梅山富美子)

テレビアニメ「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-」はテレビ東京、テレビ愛知にて4月8日から毎週月曜深夜1時35分放送開始(テレビ大阪では毎週月曜深夜2時05分放送開始、BSテレ東では4月10日から毎週水曜深夜0時30分放送開始)※放送日時は変更となる場合があります