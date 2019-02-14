¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡Ù½é¤Î3DCG¥¢¥Ë¥á±Ç²è²½¡¢Áí´ÆÆÄ¤Ï»³ºêµ®¡¡8·î¸ø³«
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡¡¥æ¥¢¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù¤¬¡¢8·î2Æü¤«¤éÁ´¹ñÅìÊõ·Ï¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¤â¤Ã¤È²èÁü¤ò¸«¤ë¡Ê3Ëç¡Ë¡Û
1986Ç¯¤ËÂè1ºî¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢80¤òÄ¶¤¨¤ë¥·¥ê¡¼¥ººîÉÊ¤ÎÎß·×½Ð²Ù¡¢¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥ÉÈÎÇäËÜ¿ô¤¬7800ËüËÜ¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ëRPG¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡£½é¤Î¥Õ¥ë3DCG¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¤È¤Ê¤ë¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡¡¥æ¥¢¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¿Æ»Ò3Âå¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆËâ²¦¤òÅÝ¤¹¡×¡Ö·ëº§Áê¼ê¤òÁª¤Ö¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Í×ÁÇ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿1992Ç¯È¯É½¤Î¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈV¡¡Å·¶õ¤Î²Ö²Ç¡Ù¤¬¸¶°Æ¤È¤Ê¤ë¡£
Áí´ÆÆÄ¡¢µÓËÜ¤Ï7·î¤Ë¡Ø¥¢¥ë¥¥á¥Ç¥¹¤ÎÂçÀï¡Ù¤Î¸ø³«¤ò¹µ¤¨¤ë»³ºêµ®¡¢´ÆÆÄ¤Ï¡ØSTAND BY ME ¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¤Î´ÆÆÄ¡¦È¬ÌÚÎµ°ì¤ÈÆ±ºî¤Î¥¢¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¦²ÖË¼¿¿¡¢¸¶ºî¡¢´Æ½¤¤ÏËÙ°æÍºÆó¡¢²»³Ú¤Ï¤¹¤®¤ä¤Þ¤³¤¦¤¤¤Á¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤äÀ¼Í¥¿Ø¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
ËÙ°æÍºÆó¤Ï¡ÖºÇ¶á¥é¥Ã¥·¥å¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë´°À®Á°¤Î±ÇÁü¤ò»ëÄ°¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Ý¥¤¥ó¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢»³ºêÁí´ÆÆÄ¼«¿È¤ÎÂª¤¨Êý¤â¤¢¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¸«±þ¤¨¤Î¤¢¤ë±Ç²è¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö±Ç²è¤È¥²¡¼¥à¤Ç¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤¬¤³¤Î¡Ø¥æ¥¢¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤Þ¤¿»³ºêµ®Áí´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈV¡Ù¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¿ÍÀ¸¤½¤Î¤â¤Î¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤éËÍ¤Ï¤³¤ÎºîÉÊ¤òÀÄ½Õ±Ç²è¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥²¡¼¥à¤Ë¿¨¤ì¤ÆÄº¤¯¡£¤½¤ó¤Ê¡È¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¥ï¡¼¥ë¥É¤Ø¤ÎÆþ¤ê¸ý¡É¤ÎÌòÌÜ¤â²Ì¤¿¤»¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ËÙ°æÍºÆó¤Î¥³¥á¥ó¥È
¤¤¤Þ¤«¤é30Ç¯Á°¤Ë¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈIII¡Ù¤¬¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¤È¤¡¢Ì¡²è²½¤ä±Ç²è²½¤Î¤ªÏÃ¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«Íè¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥²¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Î¤ªÏÃ¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÊÌ¤Î·Á¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤âÌÌÇò¤µ¤Ë·ç¤±¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤ÆÃÇ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é»þ´Ö¤¬·Ð¤Á¡¢¥²¡¼¥à¤ÎÉ½¸½¤âÁý¤¨¡¢¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈIV¡Ù°Ê¹ß¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÎ©¤Æ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼À¤ò¤µ¤é¤Ë½Å»ë¤·¤¿¤³¤È¤Çµ¤»ý¤Á¤ËÊÑ²½¤¬¸½¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºîÉÊ¤ËÂÐ¤·¤Æ»×¤¤½Ð¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÄÉÂÎ¸³¤¬½ÐÍè¤ë±Ç²è²½¤â¥¢¥ê¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿º¢¤Ë¤³¤Î¤ªÏÃ¤¬Íè¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»³ºêÁí´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤ÎÊý¡¹¤Ëºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤ÆÀ¨¤¯´üÂÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¶á¥é¥Ã¥·¥å¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë´°À®Á°¤Î±ÇÁü¤ò»ëÄ°¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Ý¥¤¥ó¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢»³ºêÁí´ÆÆÄ¼«¿È¤ÎÂª¤¨Êý¤â¤¢¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¸«±þ¤¨¤Î¤¢¤ë±Ç²è¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈV¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡È¿Æ»Ò»°Âå¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆËâ²¦¤òÅÝ¤¹¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤È¡È·ëº§Áê¼ê¤òÁª¤Ö¡É¤È¤¤¤¦¥²¡¼¥à¤Ê¤Î¤ËËÜµ¤¤ÇÇº¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦Æó¤Ä¤òÊª¸ì¤ÎÃì¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤¬»Ò¤É¤â¤«¤éÀÄÇ¯¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¡¢¤½¤·¤Æ¿Æ¤È¤Ê¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤¬Ëâ²¦¤òÅÝ¤¹¤È¤¤¤¦¿ÍÀ¸¤½¤Î¤â¤Î¤òÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡£±Ç²è¤È¥²¡¼¥à¤Ç¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤¬¤³¤Î¡Ø¥æ¥¢¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÎ¤«¤é¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¤ò°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¤â´Ñ¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤Þ¤À¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤â´Ñ¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¥²¡¼¥à¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¢£»³ºêµ®¤Î¥³¥á¥ó¥È
4Ç¯Á°¤ËºÇ½é¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤Ï¡¢¥²¡¼¥à¤È±Ç²è¤Ï»÷¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¼Â¤ÏÀ¨¤¯°ã¤¦¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀµÄ¾ÌµÍý¤À¤È»×¤¤ÃÇ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤í¤¤¤í»î¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë±Ç²è¤È¤·¤Æ¾¡Éé¤Ç¤¤ë¼ê¤ò»×¤¤¤Ä¤¤¤Æ¡¢3Ç¯È¾¤¯¤é¤¤Á°¤«¤éÆ°¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤â¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÊª¸ì¤¬¤¢¤ëºîÉÊ¤ÎCG±Ç²è¤òºî¤ë»þ¤Ï¡ÈÍýÁÛÅª¤Ê¼Â¼Ì²½¡É¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È±Ç²è¤Ç¤¢¤ê¡¢¤·¤«¤â¤Þ¤´¤¦»ö¤Ê¤¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ºÇÅ¬²ò¤ò¸«¤Ä¤±¤À¤»¤ë¤è¤¦Âô»³¤Î¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤óÀ¨¤¯¿¿·õ¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬Îå¤ß¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤³¤ó¤ÊÇ®ÎÌ¤Î¿Í¤¿¤Á¤òÁê¼ê¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ä¡Ä¤È¾¯¤·¶²¤í¤·¤¯¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈV¡×¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¿ÍÀ¸¤½¤Î¤â¤Î¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤éËÍ¤Ï¤³¤ÎºîÉÊ¤òÀÄ½Õ±Ç²è¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤«¤éÀ§Èó¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë¿¨¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ë¤â´Ñ¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤Î±Ç²è¤Ç¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÀ¨¤¤À¤³¦¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡ª¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤³¤Î±Ç²è¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥²¡¼¥à¤Ë¿¨¤ì¤ÆÄº¤¯¡£¤½¤ó¤Ê¡È¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¥ï¡¼¥ë¥É¤Ø¤ÎÆþ¤ê¸ý¡É¤ÎÌòÌÜ¤â²Ì¤¿¤»¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤â¤Ã¤È²èÁü¤ò¸«¤ë¡Ê3Ëç¡Ë¡Û
1986Ç¯¤ËÂè1ºî¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢80¤òÄ¶¤¨¤ë¥·¥ê¡¼¥ººîÉÊ¤ÎÎß·×½Ð²Ù¡¢¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥ÉÈÎÇäËÜ¿ô¤¬7800ËüËÜ¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ëRPG¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡£½é¤Î¥Õ¥ë3DCG¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¤È¤Ê¤ë¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡¡¥æ¥¢¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¿Æ»Ò3Âå¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆËâ²¦¤òÅÝ¤¹¡×¡Ö·ëº§Áê¼ê¤òÁª¤Ö¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Í×ÁÇ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿1992Ç¯È¯É½¤Î¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈV¡¡Å·¶õ¤Î²Ö²Ç¡Ù¤¬¸¶°Æ¤È¤Ê¤ë¡£
Áí´ÆÆÄ¡¢µÓËÜ¤Ï7·î¤Ë¡Ø¥¢¥ë¥¥á¥Ç¥¹¤ÎÂçÀï¡Ù¤Î¸ø³«¤ò¹µ¤¨¤ë»³ºêµ®¡¢´ÆÆÄ¤Ï¡ØSTAND BY ME ¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¤Î´ÆÆÄ¡¦È¬ÌÚÎµ°ì¤ÈÆ±ºî¤Î¥¢¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¦²ÖË¼¿¿¡¢¸¶ºî¡¢´Æ½¤¤ÏËÙ°æÍºÆó¡¢²»³Ú¤Ï¤¹¤®¤ä¤Þ¤³¤¦¤¤¤Á¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤äÀ¼Í¥¿Ø¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
ËÙ°æÍºÆó¤Ï¡ÖºÇ¶á¥é¥Ã¥·¥å¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë´°À®Á°¤Î±ÇÁü¤ò»ëÄ°¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Ý¥¤¥ó¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢»³ºêÁí´ÆÆÄ¼«¿È¤ÎÂª¤¨Êý¤â¤¢¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¸«±þ¤¨¤Î¤¢¤ë±Ç²è¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö±Ç²è¤È¥²¡¼¥à¤Ç¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤¬¤³¤Î¡Ø¥æ¥¢¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤Þ¤¿»³ºêµ®Áí´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈV¡Ù¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¿ÍÀ¸¤½¤Î¤â¤Î¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤éËÍ¤Ï¤³¤ÎºîÉÊ¤òÀÄ½Õ±Ç²è¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥²¡¼¥à¤Ë¿¨¤ì¤ÆÄº¤¯¡£¤½¤ó¤Ê¡È¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¥ï¡¼¥ë¥É¤Ø¤ÎÆþ¤ê¸ý¡É¤ÎÌòÌÜ¤â²Ì¤¿¤»¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ËÙ°æÍºÆó¤Î¥³¥á¥ó¥È
¤¤¤Þ¤«¤é30Ç¯Á°¤Ë¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈIII¡Ù¤¬¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¤È¤¡¢Ì¡²è²½¤ä±Ç²è²½¤Î¤ªÏÃ¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«Íè¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥²¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Î¤ªÏÃ¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÊÌ¤Î·Á¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤âÌÌÇò¤µ¤Ë·ç¤±¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤ÆÃÇ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é»þ´Ö¤¬·Ð¤Á¡¢¥²¡¼¥à¤ÎÉ½¸½¤âÁý¤¨¡¢¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈIV¡Ù°Ê¹ß¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÎ©¤Æ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼À¤ò¤µ¤é¤Ë½Å»ë¤·¤¿¤³¤È¤Çµ¤»ý¤Á¤ËÊÑ²½¤¬¸½¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºîÉÊ¤ËÂÐ¤·¤Æ»×¤¤½Ð¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÄÉÂÎ¸³¤¬½ÐÍè¤ë±Ç²è²½¤â¥¢¥ê¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿º¢¤Ë¤³¤Î¤ªÏÃ¤¬Íè¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»³ºêÁí´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤ÎÊý¡¹¤Ëºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤ÆÀ¨¤¯´üÂÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¶á¥é¥Ã¥·¥å¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë´°À®Á°¤Î±ÇÁü¤ò»ëÄ°¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Ý¥¤¥ó¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢»³ºêÁí´ÆÆÄ¼«¿È¤ÎÂª¤¨Êý¤â¤¢¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¸«±þ¤¨¤Î¤¢¤ë±Ç²è¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈV¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡È¿Æ»Ò»°Âå¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆËâ²¦¤òÅÝ¤¹¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤È¡È·ëº§Áê¼ê¤òÁª¤Ö¡É¤È¤¤¤¦¥²¡¼¥à¤Ê¤Î¤ËËÜµ¤¤ÇÇº¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦Æó¤Ä¤òÊª¸ì¤ÎÃì¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤¬»Ò¤É¤â¤«¤éÀÄÇ¯¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¡¢¤½¤·¤Æ¿Æ¤È¤Ê¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤¬Ëâ²¦¤òÅÝ¤¹¤È¤¤¤¦¿ÍÀ¸¤½¤Î¤â¤Î¤òÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡£±Ç²è¤È¥²¡¼¥à¤Ç¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤¬¤³¤Î¡Ø¥æ¥¢¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÎ¤«¤é¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¤ò°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¤â´Ñ¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤Þ¤À¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤â´Ñ¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¥²¡¼¥à¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¢£»³ºêµ®¤Î¥³¥á¥ó¥È
4Ç¯Á°¤ËºÇ½é¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤Ï¡¢¥²¡¼¥à¤È±Ç²è¤Ï»÷¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¼Â¤ÏÀ¨¤¯°ã¤¦¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀµÄ¾ÌµÍý¤À¤È»×¤¤ÃÇ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤í¤¤¤í»î¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë±Ç²è¤È¤·¤Æ¾¡Éé¤Ç¤¤ë¼ê¤ò»×¤¤¤Ä¤¤¤Æ¡¢3Ç¯È¾¤¯¤é¤¤Á°¤«¤éÆ°¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤â¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÊª¸ì¤¬¤¢¤ëºîÉÊ¤ÎCG±Ç²è¤òºî¤ë»þ¤Ï¡ÈÍýÁÛÅª¤Ê¼Â¼Ì²½¡É¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È±Ç²è¤Ç¤¢¤ê¡¢¤·¤«¤â¤Þ¤´¤¦»ö¤Ê¤¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ºÇÅ¬²ò¤ò¸«¤Ä¤±¤À¤»¤ë¤è¤¦Âô»³¤Î¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤óÀ¨¤¯¿¿·õ¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬Îå¤ß¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤³¤ó¤ÊÇ®ÎÌ¤Î¿Í¤¿¤Á¤òÁê¼ê¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ä¡Ä¤È¾¯¤·¶²¤í¤·¤¯¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈV¡×¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¿ÍÀ¸¤½¤Î¤â¤Î¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤éËÍ¤Ï¤³¤ÎºîÉÊ¤òÀÄ½Õ±Ç²è¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤«¤éÀ§Èó¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë¿¨¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ë¤â´Ñ¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤Î±Ç²è¤Ç¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÀ¨¤¤À¤³¦¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡ª¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤³¤Î±Ç²è¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥²¡¼¥à¤Ë¿¨¤ì¤ÆÄº¤¯¡£¤½¤ó¤Ê¡È¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¥ï¡¼¥ë¥É¤Ø¤ÎÆþ¤ê¸ý¡É¤ÎÌòÌÜ¤â²Ì¤¿¤»¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£