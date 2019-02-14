¸¶°Æ¤Ï¡ÖÅ·¶õ¤Î²Ö²Ç¡×¡ª»³ºêµ®¡ßËÙ°æÍºÆó¡ß¤¹¤®¤ä¤Þ¤³¤¦¤¤¤Á¥¿¥Ã¥°¤Ç¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡×½é¤Î¥Õ¥ë3DCG¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è
1986Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¹ñÌ±Åª¥í¡¼¥ë¥×¥ì¥¤¥ó¥°¥²¡¼¥à¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡×¡£¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×¤Î½Ð²Ù¡¦¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥ÉÈÎÇäËÜ¿ô¤¬7800ËüËÜ¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ëÆ±¥·¥ê¡¼¥º¤¬¡¢½é¤Î¥Õ¥ë3DCG¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡¡¥æ¥¢¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù¤È¤·¤Æ8·î2Æü(¶â)¤ËÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û»³ºêµ®¡ßËÙ°æÍºÆó¡ß¤¹¤®¤ä¤Þ¤³¤¦¤¤¤Á¤Î¹ë²Ú¥¿¥Ã¥°¤Ç¡Ö¥É¥é¥¯¥¨¡×¤¬¥Õ¥ë3DCG¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è²½/[c]2019¡ÖDRAGON QUEST YOUR STORY¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ [c]1992 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX All Rights Reserved.
°µ´¬¤ÎVFXÉÁ¼Ì¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ë»³ºêµ®¤¬Áí´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¡¢È¬ÌÚÎµ°ì¤È²ÖË¼¿¿¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¡£¸¶ºî¡¦´Æ½¤¤Ç¥É¥é¥¯¥¨¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¤Ç¤¢¤ë¥²¡¼¥à¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ÎËÙ°æÍºÆó»á¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Ì¾¶Ê¤Î¿ô¡¹¤òÁÏºî¤·¥É¥é¥¯¥¨¿Íµ¤¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¤¹¤®¤ä¤Þ¤³¤¦¤¤¤Á»á¤Î²»³Ú¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î»²²Ã¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ê¤Î¤Ï¡¢¸¶°Æ¤¬92Ç¯È¯Çä¤Î¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈV Å·¶õ¤Î²Ö²Ç¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Ç¡¢¤ª¤Æ¤ó¤Ð¡õ¤·¤Ã¤«¤ê¼Ô¤Ê¥Ó¥¢¥ó¥«ÇÉ¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â²ÄÎù¤Ê¤ª¾îÍÍ¥¥ã¥é¤Î¥Õ¥í¡¼¥éÇÉ¤«¡Ä¡£¥²¡¼¥àÆâ¤Ç¡È·ëº§Áê¼ê¤òÁª¤Ö¡É¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ï¡¢È¯Çä¤«¤é25Ç¯°Ê¾å·Ð¤Ã¤¿¤¤¤Þ¤Ç¤âµÄÏÀ¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¤Û¤É¡£¡È¿Æ»Ò»°Âå¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆËâ²¦¤òÅÝ¤¹¡É¤Ê¤É¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÍÀ¸¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ëºîÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
4Ç¯Á°¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤Ë¤Ï¡Ø¥²¡¼¥à¤Î±Ç²è²½¤ÏÌµÍý¡Ù¤ÈÃÇ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»³ºêÁí´ÆÆÄ¤¬¡¢À©ºîÂ¦¤ÎÇ®¤¤¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ë±þ¤¨¡¢3Ç¯È¾Á°¤«¤éÀ©ºî¤ò³«»Ï¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡¢ËÙ°æ¤¬»³ºêÁí´ÆÆÄ¤Î²áµî¤ÎºîÉÊ¤ò´Ñ¤Æ´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Çº£²ó»³ºêÁí´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤ËÀ©ºî¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È·è¤Þ¤Ã¤Æ´üÂÔ¤¬ËÄ¤é¤ó¤À¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ê¤É¤â¹ç¤ï¤»¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
ËÙ°æ¤Ï¡ÖºÇ¶á¥é¥Ã¥·¥å¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë´°À®Á°¤Î±ÇÁü¤ò»ëÄ°¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Ý¥¤¥ó¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢»³ºêÁí´ÆÆÄ¼«¿È¤ÎÂª¤¨Êý¤â¤¢¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¸«±þ¤¨¤Î¤¢¤ë±Ç²è¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¡£¡Ö¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¹¡Ù¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¿ÍÀ¸¤½¤Î¤â¤Î¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤éËÍ¤Ï¤³¤ÎºîÉÊ¤òÀÄ½Õ±Ç²è¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î±Ç²è¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥²¡¼¥à¤Ë¿¨¤ì¤ÆÄº¤¯¡£¤½¤ó¤Ê¡È¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¥ï¡¼¥ë¥É¤Ø¤ÎÆþ¤ê¸ý¡É¤ÎÌòÌÜ¤â²Ì¤¿¤»¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È»³ºê´ÆÆÄ¤â°Õµ¤¹þ¤à¡£»³ºê´ÆÆÄ¤Ï¡¢¿ûÅÄ¾Úö¤Î¼ç±éºÇ¿·ºî¡Ø¥¢¥ë¥¥á¥Ç¥¹¤ÎÂçÀï¡Ù(7·î26Æü¸ø³«)¤âÂÔµ¡Ãæ¤À¡£
¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡¡¥æ¥¢¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë¡¢¥Ü¥¤¥¹¥¥ã¥¹¥È¤Ê¤É¤Ïº£¸åÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£Â³Êó¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡ª
¢£ËÙ°æÍºÆó(¸¶ºî¡¦´Æ½¤)
¡Ö¤¤¤Þ¤«¤é30Ç¯Á°¤Ë¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È·¡Ù¤¬¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¤È¤¡¢Ì¡²è²½¤ä±Ç²è²½¤Î¤ªÏÃ¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«Íè¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥²¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Î¤ªÏÃ¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÊÌ¤Î·Á¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤âÌÌÇò¤µ¤Ë·ç¤±¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤ÆÃÇ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é»þ´Ö¤¬·Ð¤Á¡¢¥²¡¼¥à¤ÎÉ½¸½¤âÁý¤¨¡¢¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¸¡Ù°Ê¹ß¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÎ©¤Æ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼À¤ò¤µ¤é¤Ë½Å»ë¤·¤¿¤³¤È¤Çµ¤»ý¤Á¤ËÊÑ²½¤¬¸½¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºîÉÊ¤ËÂÐ¤·¤Æ»×¤¤½Ð¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÄÉÂÎ¸³¤¬½ÐÍè¤ë±Ç²è²½¤â¥¢¥ê¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿º¢¤Ë¤³¤Î¤ªÏÃ¤¬Íè¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»³ºêÁí´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤ÎÊý¡¹¤Ëºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤ÆÀ¨¤¯´üÂÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¶á¥é¥Ã¥·¥å¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë´°À®Á°¤Î±ÇÁü¤ò»ëÄ°¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Ý¥¤¥ó¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢»³ºêÁí´ÆÆÄ¼«¿È¤ÎÂª¤¨Êý¤â¤¢¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¸«±þ¤¨¤Î¤¢¤ë±Ç²è¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¹¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡È¿Æ»Ò»°Âå¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆËâ²¦¤òÅÝ¤¹¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤È¡È·ëº§Áê¼ê¤òÁª¤Ö¡É¤È¤¤¤¦¥²¡¼¥à¤Ê¤Î¤ËËÜµ¤¤ÇÇº¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦Æó¤Ä¤òÊª¸ì¤ÎÃì¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤¬»Ò¤É¤â¤«¤éÀÄÇ¯¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¡¢¤½¤·¤Æ¿Æ¤È¤Ê¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤¬Ëâ²¦¤òÅÝ¤¹¤È¤¤¤¦¿ÍÀ¸¤½¤Î¤â¤Î¤òÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡£±Ç²è¤È¥²¡¼¥à¤Ç¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤¬¤³¤Î¡Ø¥æ¥¢¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÎ¤«¤é¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¤ò°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¤â´Ñ¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤Þ¤À¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤â´Ñ¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¥²¡¼¥à¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¢£»³ºêµ®(Áí´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ)
¡Ö4Ç¯Á°¤ËºÇ½é¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤Ï¡¢¥²¡¼¥à¤È±Ç²è¤Ï»÷¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¼Â¤ÏÀ¨¤¯°ã¤¦¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀµÄ¾ÌµÍý¤À¤È»×¤¤ÃÇ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤í¤¤¤í»î¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë±Ç²è¤È¤·¤Æ¾¡Éé¤Ç¤¤ë¼ê¤ò»×¤¤¤Ä¤¤¤Æ¡¢3Ç¯È¾¤¯¤é¤¤Á°¤«¤éÆ°¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤â¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÊª¸ì¤¬¤¢¤ëºîÉÊ¤ÎCG±Ç²è¤òºî¤ë»þ¤Ï¡ÈÍýÁÛÅª¤Ê¼Â¼Ì²½¡É¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È±Ç²è¤Ç¤¢¤ê¡¢¤·¤«¤â¤Þ¤´¤¦»ö¤Ê¤¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ºÇÅ¬²ò¤ò¸«¤Ä¤±¤À¤»¤ë¤è¤¦Âô»³¤Î¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤óÀ¨¤¯¿¿·õ¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬Îå¤ß¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤³¤ó¤ÊÇ®ÎÌ¤Î¿Í¤¿¤Á¤òÁê¼ê¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ä¡Ä¤È¾¯¤·¶²¤í¤·¤¯¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¹¡Ù¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¿ÍÀ¸¤½¤Î¤â¤Î¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤éËÍ¤Ï¤³¤ÎºîÉÊ¤òÀÄ½Õ±Ç²è¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤«¤éÀ§Èó¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë¿¨¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ë¤â´Ñ¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤Î±Ç²è¤Ç¡Ø¤³¤ó¤Ê¤ËÀ¨¤¤À¤³¦¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡ª¡Ù¤È´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤³¤Î±Ç²è¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥²¡¼¥à¤Ë¿¨¤ì¤ÆÄº¤¯¡£¤½¤ó¤Ê¡È¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¥ï¡¼¥ë¥É¤Ø¤ÎÆþ¤ê¸ý¡É¤ÎÌòÌÜ¤â²Ì¤¿¤»¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÊMovie Walker¡¦Ê¸/ÊÔ½¸Éô¡Ë