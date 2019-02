生後間もない新生児を外出させることを控える親は決して少なくないだろう。誕生したばかりの赤ちゃんは抵抗力が弱く、様々な病原菌に感染しやすいというのが理由の1つだが、このほど米テレビ局トークショー番組の司会者である男性が、生まれてわずか4日目の我が子を飛行機に乗せる写真をソーシャルメディアに公開し、批判の声が殺到した。『Fox News』『Yahoo Lifestyle』などが伝えている。



米ケーブル&衛星テレビ局「BRAVO(ブラボー)」で深夜番組トークショー『Watch What Happens Live with Andy Cohen』のホスト役を務めているアンディ・コーエンさん(50歳)は、テレビやラジオ番組のトークショー以外にも作家やプロデューサーとしてマルチな才能を発揮して活躍しており、過去にはエミー賞を受賞した経験もある。また、アメリカで初めてゲイであることをカミングアウトした深夜番組トークショーの司会者とされ、その飾らないオープンさで自身のInstagramには300万人のフォロワーを持つほどだ。



そんなアンディさんが、2月4日に第1子を授かったことをInstagramで発表した。ベンジャミン・アレン・コーエン君は、ロサンゼルスで代理母出産で生まれた。50歳にして初めて「パパ」になったアンディさんは、喜びもひとしおなのだろう。8日には、生まれて4日目のベンジャミン君を自身のプライベートジェットに乗せている姿を投稿した。それはアンディさんがベビースリングでベンジャミン君を抱っこしてポーズをとっているもので、ベンジャミン君が生まれたロサンゼルスからアンディさんの自宅があるニューヨークへ向かうフライトの中で撮影されたようだが、生後わずか4日の新生児を飛行機に乗せたことでユーザーから思わぬ批判を受けることになってしまった。



「新生児を飛行機に乗せるなんて、医学的リスクが高すぎる!」

「赤ちゃんの小さな耳が潰れたらどうするのよ!?」

「これは賢明な判断とはいえないな。」

「生まれたばかりの赤ちゃんは、雑菌感染しやすいんだから気を付けるべきだよ。」

「アンディ、あなたのことは好きだけど、生まれたばかりの赤ちゃんを飛行機に乗せるのはどうかと思う。」

「新生児って3〜4か月に成長するまでは、いつもベビーハットを被せておかなければならないのは親として常識よ。なぜ、彼に誰も教えてあげなかったのかしら。」

「生後4日なんだから、スリングで抱っこするのはまだ早すぎるだろう。」

「ちゃんと赤ちゃんの世話ができないなら、ナニーでも雇ったほうがいいのでは?」



しかし一方で、セレブの友人も多いアンディさんはこのような祝福メッセージも多数届いた。



「赤ちゃんの誕生、本当におめでとう! 無事に帰宅できることを祈ってるわ。」

「おめでとう、アンディ。あなたにとって人生最高のエピソードが今始まったばかりだね。」

「ベビースリング姿、とっても似合ってるよ!」

「周りの人たち、余計なおせっかいを焼くのは止めなさいよ!!」

「アンディを知っている人たちはみんな、彼がどれほどベンジャミンを愛しているかわかっているわ。関係ない人に批判される筋合いはないと思うけど。」



ソーシャルメディアで公表すると、見知らぬ他人から様々な批判や非難を浴びることは珍しくないが、アンディさんもその標的になってしまったようだ。



このニュースを知った人からは「なぜ、他人事なのにこうやって首を突っ込む人がいるんだろうね」「うちの子供にはベビーハットを生後1週間ほど被せてただけで、靴下もまともに履かせていなかったわ。それでも問題なく育っていますけど!?」「こうした批判を受けるのが嫌だから、私はソーシャルメディアをやっていないのよ」「一般的には生後4日で飛行機に搭乗させるのは早過ぎると誰もが思うことだろうけど、少なくとも生まれて2日経っていればほとんどの航空会社は拒否しないよ。もちろん航空会社により規定は違うし生後2週間以上でないとダメというところもあるから、赤ちゃんを乗せる前にはきちんと航空会社に確認しないとダメだよね。彼の場合はプライベートジェットだから余計に安全だったんじゃないの? 干渉は大きなお世話だよ」「初めて父親になって喜んでいる彼を素直に応援してあげようよ」「まったく…他人の子育てを批判する『にわか子育て専門家』が多いこと!!」といった声があがっている。



画像は『Andy Cohen 2019年2月8日付Instagram「Digging the #DadGear !!!」』のスクリーンショット

(TechinsightJapan編集部 エリス鈴子)