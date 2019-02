2本連続で制作されることが決まったハリウッド・スター、トム・クルーズ主演のスパイアクション映画『ミッション:インポッシブル』シリーズ第7弾&8弾。2015年の『ミッション:インポッシブル/ローグ・ネイション』からシリーズに登場するイルサ・ファウスト役の女優レベッカ・ファーガソンが、続投についてコメントした。トム演じるイーサン・ハントに引けを取らない戦闘能力と美貌を誇るイルサを演じるレベッカ。2018年に公開された最新作『ミッション:インポッシブル/フォールアウト』にも出演し、シルバースクリーンでのトムとの相性のよさを見せつけた。Metroによると、レベッカは最近、新作映画『The Kid Who Would Be King(原題)』のプロモーションで、英トーク番組『Lorraine(原題)』に出演。ホストがインタビューの最後に「またすぐに『ミッション:インポッシブル』でも姿を見ることができますね?」と尋ねると、「そうですね。『ミッション:インポッシブル』と『Doctor Sleep(原題)』」と、躊躇することなく答えたという。レベッカの返答から、少なくともイルサが第7弾にも登場することが期待できそうだ。ちなみに『Doctor Sleep(原題)』は、スティーヴン・キング原作『シャイニング』の続編映画となる。