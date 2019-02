[★★★★☆4.01/レビュー数:148件]

粟国島の西側に位置するあの世に風葬された死者は、肉がなくなり、骨だけになった頃に掘り起こされ、縁深き者たちの手により骨をきれいに洗ってもらうことで、晴れてこの世と別れを告げる。この洗骨の風習を通して、バラバラになった家族が絆を取り戻していく姿を描く。監督には、お笑いコンビガレッジセールのゴリ(照屋年之)。奥田瑛二、水崎綾女らが出演する。

[★★★★☆4.04/レビュー数:150件]

カルロ・ゼンによる小説を原作とするテレビアニメ「幼女戦記」の劇場版。幼女ターニャ・フォン・デグレチャフが率いる、帝国軍第二〇三航空魔導大隊は、南方大陸にて共和国軍残党を相手取る戦役を征す。凱旋休暇を期待していた彼らだが、本国で待ち受けていたのは、参謀本部の特命であった。連邦国境付近へと向かう中、連邦内部に連合王国主導の多国籍義勇軍が入ってくる……。

11作品がランクインする中、『劇場版 幼女戦記』が初日満足度1位を獲得。

「大人の戦争アニメ」「戦闘シーンが激しくて、あの重厚な音がたまらない」「ターニャには圧倒され夢中になった」「ラストの展開がとても好き」など、本作を高く評価するレビューが投稿されています。

国外作品では、『アクアマン』が最上位にランクインする結果となりました。

興行通信社調べ、2019年2月9日〜2月10日の全国動員数ランキングTOP10は以下の通り。※( )内の矢印は先週からの変動

1位(→)『七つの会議』[2月1日公開]

2位(NEW)『アクアマン』[2月8日公開]

3位(↑)『マスカレード・ホテル』[1月18日公開]

4位(NEW)『劇場版シティーハンター 新宿プライベート・アイズ』[2月8日公開]

5位(NEW)『コードギアス 復活のルルーシュ』[2月9日公開]

6位(↓)『メリー・ポピンズ リターンズ』[2月1日公開]

7位(↓)『十二人の死にたい子どもたち』[1月25日公開]

8位(↓)『ボヘミアン・ラプソディ』[11月9日公開]

9位(↓)『雪の華』[2月1日公開]

10位(NEW)『ファースト・マン』[2月8日公開]

■初日満足度ランキングとは

Filmarksの初日満足度ランキングは、前週に公開された映画を対象に、公開日から公開週の週末のFilmarksでの平均★スコア(5.0点満点)とレビュー数(Mark!数)を集計し、★スコアが高い作品から順に算出したものです。

※ 前週の初日満足度ランキングをみる 【あわせて読みたい】

※ 2019年公開予定の最新おすすめ映画40本【邦画篇】

※ 2019年公開予定の最新おすすめ映画50本【洋画篇】

※【注目】2月1日お得なファーストデイに公開中のおすすめ映画8選 ※本ランキングは公開日から2月12日までの★スコアが3.0以上の作品を対象としています。 ※本ランキングは公開日から2月12日までのレビュー数(Mark!数)が50件以上の作品を対象としています。※Mark!及び★スコアは、メンバー登録から一定期間Filmarksを利用しているユーザーから投稿されたものを対象にしています。※★スコアが同率の場合は、Mark!数が多い作品が上位となります。※★スコアは、映画鑑賞後に各ユーザーが★の数(5.0点満点)で評価をしたものです。 ※レビュー投稿(Mark!)は、1作品につき1人1件までです。※本記事に掲載されているFilmarksユーザーのレビューは2019年2月12日時点のものです。

(C)2017 mint film office / AVROTROS、(C)2019映画「ゴクドルズ」製作委員会、(C)2019「21世紀の女の子」製作委員会、(C)Universal Pictures、(C)2017 - Filmgalerie 451, Alfama Films, Opus Film、(C)北条司/NSP・「2019 劇場版シティーハンター」製作委員会、(C)2014 Stubborn Heart Films (Heart Of Soul Productions) Limited All Rights Reserved.、(C)2019 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved TM & © DC Comics、(C)SUNRISE/PROJECT L-GEASS Character Design (C)2006-2018 CLAMP・ST、(C)「洗骨」製作委員会、(C)カルロ・ゼン・KADOKAWA刊/幼女戦記製作委員会