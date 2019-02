リアリティー番組『TERRACE HOUSE TOKYO 2019-2020』が、5月からNetflixで先行配信、6月からFODで配信される。シェアハウスで共同生活を送る男女6人の姿を記録した番組『テラスハウス』。現在は長野・軽井沢を舞台にした『TERRACE HOUSE OPENING NEW DOORS』が放送されており、ゲスの極み乙女。の休日課長こと和田理生の出演でも話題を集めた。本日2月12日配信の第49話で軽井沢編の最終回を迎えている。新シリーズ『TERRACE HOUSE TOKYO 2019-2020』の舞台は東京。スタジオ出演者はYOU、トリンドル玲奈、徳井義実(チュートリアル)、馬場園梓(アジアン)、山里亮太(南海キャンディーズ)、葉山奨之。番組のオフィシャルサイトでは同番組の参加者を世界中から募集。応募条件には18歳から29歳までの健康な人で、共同生活のできる人という項目が挙げられている。詳細は番組オフィシャルサイトで確認しよう。2月14日には『TERRACE HOUSE OPENING NEW DOORS』の特別企画として番組に出演してカップルになった島袋聖南と石倉ノアによるトークイベントが開催。会場は東京・原宿に期間限定オープンしているBAR. LOVE STORY by Netflix。会場参加は招待制となるが、当日の模様はNetflixのTwitterアカウントでライブ配信する予定だ。