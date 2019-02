公共の場で子供がぐずり出すと、親はその対応に困ることもしばしばだろう。家庭により子供の躾は異なるが、このほどイギリスである父親が取った子供への対応がネット上で物議を醸している。『The Sun』などが伝えた。2月2日、ノーサンプトンシャー州コービーにあるスーパーチェーン店「Iceland(アイスランド)」の店内で、ひとりの父親が床にうつ伏せになる子供の迷子ひもを引っ張りながら歩く姿が捉えられ、その動画はYouTubeチャンネル『ViralHog』でシェアされた。わずか5秒ほどの動画にはぐずった後の男児が床にうつ伏せ状態になり、迷子ひもを父親に引っ張られている。父親も引きずられる男児も、まるで動じていない様子だ。動画のキャプションには、「親友とその息子の買い物姿。店にいた全員が爆笑!」と添えられており、現場は子育てを疑う深刻な雰囲気からは程遠かったようだ。しかしこの動画が拡散されると、ネット上では父親の子供への対応についてこのような批判の声があがった。「床を引きずらせるなんて、床には雑菌がいっぱいあるんだから子供が病気になってしまう!」「なんなのこの親。子供をちゃんと歩かせなさいよ。子供がどんなにぐずっても、親だったら言い聞かせて躾けないとダメでしょう!?」「こんな対応することで、子供をだらしない自己意識の低い人間に育ててるんだよ。全ては親の責任だね。」「子供が傷ついていないことはわかるけど、このやり方はいかんだろう。」「子供の顔を床に引きずるなんて、いろんな意味でこの父親は間違ってる!!」一方で、この父親の気持ちはわかるという声も寄せられた。「店で子供がぐずるなんてことは、親なら誰もが通る道…。」「この父親に同情するよ。」「うちの娘も3歳の時、おもちゃを買ってほしいからって床の上でぐずったわ。私はそのたびに娘を立ち上がらせたこと17回よ。結局娘はぐずっても欲しいものを手に入れられないと学んだから、二度と店ではぐずらなくなったけど。」「子供は案外楽しんでるんじゃない?」「ちょっとぐらいの雑菌で子供は死にやしないって!」たった5秒の動画に対して瞬く間に多くのコメントが届き、このような物議を醸すことからしても、是非は別として他人の子育てが注目される世の中だというのは明らかだといえよう。この件を知った人からは、「まぁ、賛否両論あるということは理解できるな」「これが雪の上だったなら子供も大喜びなんだろうけどね」といった声があがっている。画像は『The Sun 2019年2月6日付「DAD’S GONE TO ICELAND Dad risks outrage by dragging uncooperative son along the floor face-down on Iceland shopping trip」(Image:ViralHog)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 エリス鈴子)