プリンやヨーグルトが安い！ ローソンの「お買得セール」は要チェック
ローソン各店では2019年2月5日から3月4日まで、「デザート お買得セール」が開催されています。
10円安い
期間中は、プリンやヨーグルトなどさまざまな商品が特別価格で販売されます。商品の詳細は以下の通りです。
・オハヨー乳業 ジャージー牛乳プリン 115g
通常157円→147円（沖縄県では通常178円→168円）
・明治 プリン超BIG 200g
通常113円→103円
・日本ルナ バニラヨーグルト 100g
通常90円→80円（沖縄地域のローソンでは実施されません）
・メグ 恵 ガセリ菌SP株ヨーグルト 100g
通常113円→103円（沖縄地域では通常123円→113円）
・メグ 恵 ガセリ菌SP株ヨーグルトアロエ 100g
通常113円→103円（沖縄地域では通常123円→113円となります）
・グリコ 朝食りんごヨーグルト 140g
通常136円→126円
・グリコ 朝食いちごヨーグルト 140g
通常136円→126円
・明治 ブルガリアヨーグルト脂肪0ブルーベリー＋3種のベリー 180g
通常137円→127円
・明治 ブルガリアヨーグルト脂肪0あじわい苺 180g
通常137円→127円
少しでもお得に購入できるのは嬉しいですよね。気になる商品があればぜひ。
その他詳細は公式サイトへ。