ローソン各店では2019年2月5日から3月4日まで、「デザート お買得セール」が開催されています。

10円安い

期間中は、プリンやヨーグルトなどさまざまな商品が特別価格で販売されます。商品の詳細は以下の通りです。

・オハヨー乳業　ジャージー牛乳プリン　115g
通常157円→147円（沖縄県では通常178円→168円）

・明治　プリン超BIG　200g
通常113円→103円

・日本ルナ　バニラヨーグルト　100g
　通常90円→80円（沖縄地域のローソンでは実施されません）

・メグ　恵　ガセリ菌SP株ヨーグルト　100g
　通常113円→103円（沖縄地域では通常123円→113円）

・メグ　恵　ガセリ菌SP株ヨーグルトアロエ　100g
通常113円→103円（沖縄地域では通常123円→113円となります）

・グリコ　朝食りんごヨーグルト　140g
通常136円→126円

・グリコ　朝食いちごヨーグルト　140g
通常136円→126円

・明治　ブルガリアヨーグルト脂肪0ブルーベリー＋3種のベリー　180g
通常137円→127円

・明治　ブルガリアヨーグルト脂肪0あじわい苺　180g
通常137円→127円

少しでもお得に購入できるのは嬉しいですよね。気になる商品があればぜひ。

その他詳細は公式サイトへ。