映画『4月の君、スピカ。』の予告編とポスタービジュアルが公開された。4月5日から公開される同作は、雑誌『Sho-Comi』に連載された杉山美和子の同名漫画を実写映画化する作品。スパルタ進学校の天文部を舞台に、クラスに馴染めない早乙女星と、天文好きで無口な深月、学年トップの秀才で口の悪い泰陽の三角関係を描く。星役を福原遥が演じるほか、泰陽役に佐藤大樹(EXILE、FANTASTICS from EXILE TRIBE)、深月役に鈴木仁がキャスティング。公開された予告編には、FANTASTICS from EXILE TRIBEが歌う主題歌“Believe in Love”を使用。深月が星に「乙女座の星、スピカ。俺の一番好きな星」と笑いかける姿をはじめ、泰陽と星が手を繋いで疾走する様子、3人が足湯に浸かる場面、井桁弘恵演じる泰陽の元恋人・天川咲が「転校してきたんだ、泰陽君がいるから」と口にするシーン、泰陽の「俺は早乙女星を彼女にしたい、文句あるか!」という言葉、泰陽が星にキスしようとする場面などが確認できる。また原作コミックスの第3巻表紙を再現したポスタービジュアルには、星を抱き締める深月や、星の髪先をつまむ泰陽の姿、「友達から恋人へ 親友から恋敵へ この想いは止められない」「その星の名前を知るとき恋が輝きだす」というコピーなどが写し出されている。