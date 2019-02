女優の福原遥と、EXILE/FANTASTICS from EXILE TRIBEの佐藤大樹、メンズノンノモデルの鈴木仁が天文部の高校生を演じる恋愛映画『4月の君、スピカ。』から、予告編が解禁。予告編では、FANTASTICS from EXILE TRIBEが歌う本作の主題歌「Believe in Love」にのせて、ヒロインと彼女をめぐる男子高校生2人の甘く切ない恋模様が描かれている。本作は、累計発行部数120万部を突破した杉山美和子の同名コミックを実写映画化したロマンチック・ラブストーリー。高校受験に失敗して超スパルタ進学校へ入ってしまった早乙女星(福原)。極度に運が悪く、友だちともうまく会話できない星は、天文好きの無口な美少年・大高深月(鈴木)と、口の悪い学年トップの秀才・泰陽(佐藤)の2人組に誘われて天文部に入部。これまでの学校生活で感じられなかった充実した毎日を送るのだが…。また、本作には、俳優の大谷亮平と女優の酒井美紀が友情出演。大谷は学校の購買のお兄さんに扮し、恋に悩む星にアドバイスし、主人公の恋愛を陰ながら支える役どころ。酒井は、主人公たちが通う天文台の管理人として、物語のキーとなる天体に関しての解説をし、主人公たちの恋愛模様の盛り上げ役を務める。解禁された予告編は、夜空を見上げる星の姿からスタート。「乙女座の星、スピカ。オレの一番好きな星」と微笑みながら語る深月を見て、恋に落ちる星。泰陽と手をつなぎながら疾走する星。次いで、天文部に入った星が、深月や泰陽と水鉄砲ではしゃいだり、アイスを食べたりと楽しそうに過ごす姿が映し出される。その後も、星が深月と泰陽それぞれと甘い恋模様を繰り広げる場面が次々と展開していく。暗闇でつまずく星を支え、「(手を)にぎってて。目が暗闇に慣れるまで」と星に語りかける深月。星に“壁ドン”をして「お前さ、深月のこと、本気なの」と問い詰める泰陽。さらに、深月と泰陽が上半身裸の水着姿で対峙する場面も。泰陽の元カノ・咲(井桁弘恵)、友情出演する大谷や酒井も登場し、最後は星が深月に後ろから抱きしめられる姿、泰陽からキスされる場面で映像は幕を閉じる。予告編と併せて解禁されたポスタービジュアルは、福原、佐藤、鈴木の3人が、原作コミックス第3巻の表紙を再現したもの。星と深月が抱き合っているところを、後ろから泰陽が抱え込み、さらに泰陽の指が星の髪の毛をつまんでクルンと“つまクル”する姿が写し出されている。映画『4月の君、スピカ。』は4月5日より全国公開。