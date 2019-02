映画『ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生』のソフトが、4月24日(水)より4K ULTRA HD・ブルーレイ・DVD発売・レンタル開始される。

『ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生』エクステンデッド版 ブルーレイ プレミアム・エディション

7,000セット限定の「エクステンデッド版 ブルーレイ プレミアム・エディション」には、約7分の未公開映像を追加された、ここでしか観られない“エクステンデッド版”ブルーレイが収録されるほか、日本限定メイキングブックレットや、魔法ワールドシリーズ通してグラフィック美術監修を務める“MINALIMA”の豪華ブックレット、さらにストーリーの重要な鍵を握る“グリンデルバルドのペンダント”も封入されたファン垂涎の特典付きの逸品だ。

『ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生』エクステンデッド版 ブルーレイ プレミアム・エディション展開図

ほかにも4K ULTRA HD、3D、ブルーレイ、DVDの各フォーマットに豪華特典を含めた全6商品が展開される。また、先行して3月20日(水)よりデジタル配信が開始される。

(C) 2018 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved

Harry Potter and Fantastic Beasts Publishing Rights (C) J.K. Rowling

