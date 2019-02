Netflixオリジナルシリーズ『クィア・アイ: We're in Japan!(原題)』に水原希子が出演することがわかった。同番組は、Netflixで配信されている『クィア・アイ』の日本を舞台にした特別編。『クィア・アイ』はフードとワイン担当のアントニ・ポロウスキ、インテリア担当のボビー・バーク、美容担当のジョナサン・ヴァン・ネス、カルチャー担当のカラモ・ブラウン、ファッション担当のタン・フランスの5人のゲイの男性たちから構成される通称「ファブ5」が、悩みを抱える人々を改造し、生まれ変わらせるリアリティー番組だ。水原希子はファブ5のガイド役として全4話に出演。特に美容やファッションなどの知識を活かし、ファブ5が日本の料理やファッション、デザイン、美容、カルチャーを学びながら行なう男女4人の「大改造」をサポートする。今回の発表とあわせて日本で撮影中のファブ5と水原希子のオフショットが公開。水原は番組への出演にあたり「『クィア・アイ』をNetflixで見ていたのでオファーを受けた時は驚きました!素晴らしい作品に参加できることにとても興奮しています!ファブ5の大改造によって、依頼人の人々が、外見だけでなく内面も変身し、違う視点で世界を見られるようになる姿は、たとえ自分と悩んでいることが違ったとしても深く感情移入してしまいます」とコメントしているほか、「アメリカと日本のカルチャーはかなり違いますので、ファブ5は撮影を通して、今までに観たことのない日本を知ることになると思います。彼らに今の日本、東京を見てもらいながら、一緒に悩みを解決できるよう頑張ります!」と意気込みを語っている。また番組のエグゼクティブプロデューサーであるデヴィッド・コリンズは、「日本での撮影にあたり、ファブ5が日本独特の習慣やトレンドを理解していくため、日本の流行をリードして、そしてファブ5を導く存在が必要だと考えていました。Kikoが私たちのチームに入ってくれることに興奮しています。彼女は番組のことだけではなく、日本のカルチャーや実情も把握しています。Kikoにオファーしたところ快く引き受けてくれました。彼女がファブ5と協力して依頼人を助けてくれることを楽しみにしていますし、今の日本を世界へ伝えてくれることを期待しています」とオファーの理由を明かしている。『クィア・アイ: We're in Japan!(原題)』は2019年内に全世界で配信予定。■水原希子のコメント『クィア・アイ』をNetflixで見ていたのでオファーを受けた時は驚きました!素晴らしい作品に参加できることにとても興奮しています!ファブ5の大改造によって、依頼人の人々が、外見だけでなく内面も変身し、違う視点で世界を見られるようになる姿は、たとえ自分と悩んでいることが違ったとしても深く感情移入してしまいます。世界中の人が共感、感動して楽しめる番組だと思います。私もファッションが人に与える力を信じていますし、自分自身の背中を押してくれることもあります。撮影でファブ5の皆さんが依頼人の悩みをどう解決していくのか、どんな風に変わってどう思うのか、とても楽しみです。アメリカと日本のカルチャーはかなり違いますので、ファブ5は撮影を通して、今までに観たことのない日本を知ることになると思います。彼らに今の日本、東京を見てもらいながら、一緒に悩みを解決できるよう頑張ります!■デヴィッド・コリンズのコメント日本での撮影にあたり、ファブ5が日本独特の習慣やトレンドを理解していくため、日本の流行をリードして、そしてファブ5を導く存在が必要だと考えていました。Kikoが私たちのチームに入ってくれることに興奮しています。彼女は番組のことだけではなく、日本カルチャーの実情も把握しています。Kikoにオファーしたところ快く引き受けてくれました。彼女がファブ5と協力して依頼人を助けてくれることを楽しみにしていますし、今の日本を世界へ伝えてくれることを期待しています。