すでにDCコミックスの実写映画史上No.1である『ダークナイト ライジング』(12)の世界興行収入を超え、2月4日時点で11 億820万ドルという驚異的な数字を上げた『アクアマン』(2月8日公開)。アクション超大作『ワイルド・スピード SKY MISSION』(15)のジェームズ・ワン監督の下、アクアマン役をたくましくもセクシーに演じたタフガイ、ジェイソン・モモアを直撃。

【写真を見る】まばゆい美しさ!海底王国の女王アトランナ役のニコール・キッドマン/ [c]2018 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved” “TM & [c]DC Comics”

「スターゲイト アトランティス」や「ゲーム・オブ・スローンズ」などの海外ドラマで人気を博し、『コナン・ザ・バーバリアン』(11)でもタイトルロールを務めたモモア。『バットマン vs スーパーマン ジャスティスの誕生』(16)でアクアマンとして初めてスクリーンにカメオ出演し、『ジャスティス・リーグ』(17)でDCコミックスのヒーローたちと共演。3作目にして、ようやくアクアマン単独での映画となったが、モモアは「非常に長い道のりだった。早く日本でもこの映画を公開してほしいよ」と待ち遠しくてたまらない様子。

モモアはハワイ州ホノルル生まれで、筋骨隆々の野性味あふれる風貌に加え、海洋生物学を学んでいたということで、アクアマンとしての素養はバッチリ。「アクアマン役が決まった時は、スーパーヒーロー映画に出演できること自体とてもうれしかった。しかも、自分と近い要素を持ったキャラクターで、共感できる点がいっぱいあった。僕はとにかく海にまつわるものが大好きだし、海自体に縁を感じているよ」。

ジェームズ・ワン監督には現場でいろいろなアイデアを提案したそうだ。「ジェームズはとてもオープンな人柄で、僕が出したアイデアを聞いてくれつつも、最終的には的確なジャッジを下してくれる。今回、すごくいいコラボレーションができた」。

海中のシーンでは水を使わず、セットにスモークを充満させたなか、俳優がワイヤーで吊られた状態で撮影する“ドライ・フォー・ウエット ”という技法がとられた。これは『シェイプ・オブ・ウォーター』(17)でも使用され話題となった撮影方法だ。完成した本作を観ると、本当に海底にいるかのように見えるが、俳優の肉体への負担はかなり大きかったようだ。

「海で泳いでいるような感じを出すために体を固定させるためのハーネス を付けているし、タイトな衣装 も着ていたのでかなり痛かった。特に役者の数が相当多かったバトルシーンは大変だったけど、完成版を観ると、すごく上手くいったと思う。そもそもあの撮影方法じゃなければ、この映画自体が作れなかったんじゃないかな」。

モモアはヒロイン・メラ役のアンバー・ハードについて「強くてまさに女王のよう。アクアマンより強いんじゃないかな。メラと戦わなくてよかったよ」と笑う。「アンバー自身も強くて美しい女性で、今回すばらしい演技をしている。僕は子どもっぽいので、いつも彼女をからかったり、笑わせたりしながら、毎日仲良くやっていたよ」。

DCコミックスの実写映画史上No.1というだけではなく、ワーナー・ブラザース映画全作の世界興収ランキングでも『ハリー・ポッターと死の秘宝 PART2』(11)に次ぐ歴代2位の数字を叩き出した本作。モモアのキャリアのなかで、本作はどのような位置づけの作品となったか?と尋ねると、モモアは「いままでやってきた役は全部、僕にとっては同じくらい大切で、いずれも演じられたことをとても名誉に思っている。これからもできるだけ謙虚に、そして必死に与えられた役を演じていくだけだよ」と、決して浮足立った様子はない。

「ただ、『アクアマン』をたくさんの方々が気に入ってくれたことにはとても感謝している。僕はこの仕事を始めて20年になるけど、よく続けてこられたなあと思う。もちろんこれまで順風満帆に来たわけじゃない」。

モデルを経て、いまや押しも押されもせぬビッグスターとなったモモア。だが、ブレイクするまで、ただ手をこまねいていたわけではなかった。「上手くいかなかった時は、自分で映画の脚本を書いたり、監督をしたりして、自分でチャンスを作っていったんだ。そうすることで気持ちも切り替えられた。なにもせずにチャンスが来るのを待っていたわけじゃない」。

実際に、日本では未公開だが、『Road to Paloma』(14)や短編映画『Brown Bag Diaries: Ridin' the Blinds in B Minor』(10)では、主演・製作・監督・脚本を務めていて、その多才ぶりにも驚く。「今回、本作に出演してみて、自分ももっと監督をやりたいという気持ちになった。やっぱり監督業はやってみると非常に楽しいからね」。

先日行われた本作のイベントで流されたビデオメッセージで「今回は残念ながら来日できなかったけど、続編が制作されたら、今度は絶対に日本に行くから」と約束してくれたモモア。まずは『アクアマン』でジェイソン・モモアの勇姿はもちろん、“水中のスター・ウォーズ” と自信を持って放つ海中バトルを、とびきり大きなスクリーンで体感してみてほしい。(Movie Walker・取材・文/山崎 伸子)