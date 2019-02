This photo of Earth and the Lunar farside, maybe our best ever, was taken yesterday by the Chinese Lunar satellite DSLWP-B (Longjiang-2). The Dwingeloo telescope downloaded the photo from the satellite this morning. More info at https://t.co/sKt7w9mol9 pic.twitter.com/IsnyvqekTz— Dwingeloo Telescoop (@radiotelescoop) 2019年2月4日

2019年1月に中国が人類史上初めて月の裏側への探査機着陸を成功させました。この探査機と地球を中継するために月周回軌道に送りこまれた人工衛星の打ち上げには、月探査用の小型衛星が相乗りしていて、その衛星がこのたび「裏側から見た月全体と地球」を一緒のフレームに収めた写真を地上に届けてくれました。Our precious Earth and the lunar far side - Dwingeloo Radio Telescope | CAMRAShttps://www.camras.nl/en/blog/2018/precious-earth-and-lunar-far-side/「龍江一號」(竜江一号・DSLWP-A)と「龍江二號」(竜江二号・DSLWP-B)は、月探査機・嫦娥四号の通信補助を行う人工衛星・鹊桥(鵲橋)の相乗りで打ち上げられた、ハルビン工業大学開発の小型月探査衛星です。嫦娥四号に先立つ2018年5月に打ち上げられたのですが、打ち上げ直後に龍江一號が故障し、龍江二號が単独で運用されています。龍江二號にはサウジアラビア製の光学カメラなどが搭載されていて、2018年8月段階で月表面の可視光画像などを撮影しています。 宇宙 の国際協力 中国小型衛星がサウジ製カメラで月を撮影_新華網日本語http://jp.xinhuanet.com/2018-06/16/c_137257973.htm撮影した写真は以下のページでまとめて見られます。lilacsat - DSLWP-Bhttp://lilacsat.hit.edu.cn/dashboard/pages_en/pics-b.htmlノイズが入ったような写真もありますが、このように月と地球がきれいに映った写真も。MingChuan Wei氏がフルカラー補正した写真だとこんな感じに。Tammo Jan Dijkema氏による注釈が入った写真。アポロの着陸地点などが示されています。このたび撮影された「裏側から見た月全体と地球」は、龍江二號を開発したハルビン工業大学とオランダのドウィンゲロープ天文台が協力して撮影に挑んだもの。月の裏側を撮影した写真や、月と地球が一緒に映っている写真はこれまでにもあるのですが、この「裏側から見た月全体と地球」というのは初だそうです。嫦娥四号の着陸ミッションの邪魔をしないよう、龍江二號は2019年1月13日まで電波を停止していたため、最初に撮影チャンスが訪れたのが2019年2月3日で、この写真は2019年2月4日にドウィンゲロープ天文台で受信に成功したものだとのことです。