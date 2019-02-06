¡ØÅìµþ¶ô¼ï2¡ÙºäÅìÌ¦Ç·½õ¡¢ºÆ¤Ó¥¦¥¿Ìò¤Ë·èÄê¡ª¡ÖÁ°²ó¤Ï¤ª¤ä¤Ä¤À¤Ã¤¿ÈþÌ£¤·¤¤ÌÜ¶Ì¤Ïº£²ó¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¡×
2019Ç¯7·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¸ø³«¤Î±Ç²è¡ØÅìµþ¶ô¼ï ¥È¡¼¥¥ç¡¼¥°¡¼¥ë2¡Ê²¾¡Ë¡Ù¡£¸¶ºî¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢4¶è¤Ç¥Þ¥¹¥¯²°¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤ë¥¦¥¿Ìò¤ò¡¢Á°ºî¤ËÂ³¤¡¢ºäÅìÌ¦Ç·½õ¤¬±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢2015Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜÉñÍÙºäÅìÎ®²È¸µ¤Ë¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼²ÎÉñ´ì¶¡¦¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡Ù¤Ë¤Æ¥í¥í¥Î¥¢¡¦¥¾¥í¡¢¥Ü¥ó¡¦¥¯¥ì¡¼¡¢¥¹¥¯¥¢¡¼¥É¤Î»°Ìò¤ò¡¢¿·ºî²ÎÉñ´ì¡ØNARUTO-¥Ê¥ë¥È¡¼¡Ù¤Ç¤Ï¼ç¿Í¸ø¡¦¤¦¤º¤Þ¤¥Ê¥ë¥È¤È¥Ê¥ë¥È¤ÎÉã »ÍÂåÌÜ²Ð±Æ¡¦ÇÈÉ÷¥ß¥Ê¥È¤ÎÆóÌò¤Ë¤Æ½Ð±é¤·¡¢¤É¤ó¤ÊÌò¤âÊÑ¸¸¼«ºß¤Ê±éµ»¤òÌ¥¤»¤ëÌò¼Ô¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤ÎÌ¦Ç·½õ¡£¤µ¤é¤Ë¥é¥¸¥ª¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ê¤É¤Ø¤Î½Ð±é¤âÂ³¤¡¢³èÌö¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
Á°ºî¤Ç¤Ï¡ÈÈ¾¶ô¼ï¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥«¥Í¥¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¥Þ¥¹¥¯¤òºî¤ê¡¢¥«¥Í¥¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¦¥¿¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¶ô¼ï¤¬½¸¤¦¡Ö¶ô¼ï¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×¤Ë¤â°ì³ú¤ß¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢²ø¤·¤¤É½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¡£¥¦¥¿¤¬¤¤¤ë¤³¤Î¥Ð¡¼¤Ë¤Ï¡¢°ìÂÎÃ¯¤¬½¸¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£ÉáÃÊ¤Î»Ñ¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤ÊÊÑËÆ¤Ö¤ê¤Ç¡¢¾ï¤Ë³Ò´ã¾õÂÖ¡¢´¢¤ê¾å¤²¤Ë¥Ô¥¢¥¹¡¢Á´¿È¥¿¥È¥¥¡¼¤È¤¤¤¦¸ÄÀÅª¤Ê¥¦¥¿¤ò¤«¤Ã¤³¤è¤¯±é¤¸¤ë»Ñ¤ÏÉ¬¸«¤À¡£
ºäÅìÌ¦Ç·½õ ¥³¥á¥ó¥È
Á°ºî¤Ë°ú¤Â³¤¥¦¥¿¤ò¶Ð¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¶Å¤ê¤Ë¶Å¤Ã¤¿¥¿¥È¥¥¡¼¤â¥Ô¥¢¥¹¤â·òºß¡¢Á°²ó¤Ï¤ª¤ä¤Ä¤À¤Ã¤¿ÈþÌ£¤·¤¤ÌÜ¶Ì¤Ïº£²ó¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½ù¡¹¤Ë¡¢¤·¤«¤·³Î¼Â¤ËÆ°¤¡ÊêÁ¤¡©¡Ë »Ï¤á¤Æ¤¤¤¯¥¦¥¿¤µ¤ó¤ËÀ§Èó¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
±Ç²è¡ØÅìµþ¶ô¼ï ¥È¡¼¥¥ç¡¼¥°¡¼¥ë2¡Ê²¾¡Ë¡Ù¤Ï7·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«
(C)ÀÐÅÄ¥¹¥¤¡¿½¸±Ñ¼Ò (C)2019¡ÖÅìµþ¶ô¼ï ¥È¡¼¥¥ç¡¼¥°¡¼¥ë2¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
±Ç²è¥é¥ó¥ÉNEWS - ±Ç²è¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤é±Ç²è¥é¥ó¥É