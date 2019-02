世界中で記録的大ヒットを飛ばしている、ド迫力の海中バトル・エンターテイメント『アクアマン』が遂に2月8日(金)より公開!主人公のアクアマンを『ジャスティス・リーグ』でも同役を務めたジェイソン・モモアが演じ、アンバー・ハードやニコール・キッドマンらが共演する本作。『ワイルド・スピード SKY MISSION』を手掛け、そのド派手なアクションと抜群のセンスで今最も注目を浴びるヒットメーカー、ジェームズ・ワン監督が放つ、紛れもない今年最大の超大作エンターテイメントだ。

その圧倒的な世界観を最大限に堪能できるのが、日本でも導入劇場が続々と増えている“IMAX®シアター”。その中でも、最新の上映システム“IMAX®レーザー”を導入している関東エリア唯一の劇場「109シネマズ川崎」にて、一足先に人類未体験のド迫力映像を体験した!

IMAX®だけ!本編の半分以上を、約26%広い映像で堪能できる

© 2018 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved” “TM & © DC Comics”

本作を是が非でもIMAX®で観るべき理由は、映画館やTVで流れている映像を見ても明らかだが、大きなポイントは、今回ワーナー・ブラザース社とジェームズ・ワン監督が本作を“IMAX®シアター用”にするべく特別フォーマット化を実現している点だ。これによって、観客はIMAX®シアターで実に本編上映時間143分のうちの“約80分以上”の映像を、通常のシアターに比べ約26%も範囲が広くなった状態で楽しむことができる。つまり、通常のシアターでは部分的にカットされてしまう部分が映し出されることで各シーンの見える範囲が広がり、巨大スクリーンで最大限の臨場感を味わうことができるのだ。

さらに、今回体験した“IMAX®レーザー”では、映像が4Kレーザープロジェクターで投影され、よりリアルで、鮮やかな深みあるコントラストの超高解像度映像が堪能できる。海底に広がる広大なアトランティス帝国のシーンでは、まるで自分も海底の世界に入り込んだような感覚に!人類未体験の光輝く神秘的な海底都市の美しさに、誰もが感動を覚えるはずだ。

また、音響面もこれまでの水準を超えるダイナミックレンジと高密度サウンドを実現する最新の12chサラウンドシステムにより、未だかつて経験したことのないパワフルで臨場感溢れる映像体験を実現している。

“IMAX®レーザー”だからこそ実現できる、圧倒的映像美と驚異のサウンド!

© 2018 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved” “TM & © DC Comics”

人類の叡智を超えるテクノロジーと巨大モンスター軍で地上征服を狙うアトランティス帝国。それを阻むべくやむなく立ち上がる、生まれながらにして海の生物すべてを自在に操る力を持つアクアマンことアーサー・カリーが、水を自在に操る能力を持つ美女・メラと2つの世界を1つにするため探求の旅に出発し物語が展開する。

まず、冒頭のアクションシーンからその迫力に圧倒される。アトランティス帝国の元女王でアクアマンの母であるアトランナ(ニコール・キッドマン)が、家族を守るためにヴィランと戦闘を繰り広げるのだが、迫力のサウンドとスタイリッシュな映像が画面いっぱいに広がり、最高にカッコいい!このシーンは、最新の12chサラウンドシステムを搭載した“IMAX®レーザー”だからこそ味わえる臨場感。冒頭からアドレナリンがMAXになること間違いなし!

息つく暇もない怒涛のアクションシーン、想像を遥かに超える美しい広大な海底都市アトランティス帝国の世界…。さらに、アーサーやメラが驚異的なスピードで海中を泳ぐシーンは圧巻!陸・海を舞台に、レーザー光源による色彩豊かな映像が映し出され、圧倒的な臨場感に包まれる。アクアマンたちがアトランティス帝国の凶悪な敵と死闘を繰り広げる場面では、“IMAX®レーザー”ならではのド肝を抜く映像体験が楽しめる。全身で感じるようなサウンドが鼓動を刺激し、色彩の豊かさも相なり「映画を観ている」という表現よりも、アトラクションのごとく「映画を体感している」という感覚を味わえる。

歴史に残る海中バトルを見逃すな!

今年最大の超大作エンタテインメントを、最高の映画環境“IMAX®レーザー”で!

© 2018 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved” “TM & © DC Comics”

「細部までこだわって作り上げた世界。特に海底国の美しさは半端ない。IMAX®の巨大スクリーンで、ぜひ観てほしい」とジェームズ・ワン監督が言わしめる通り、世界最高峰のスタッフと無限のイマジネーションが結集した唯一無二の世界観は、作り手の意思と同じく最高の映画環境で鑑賞することをオススメする。

未だかつて見たことのない魅惑の海底都市へと誘うのは、視界のすべてを映像で埋めつくす巨大スクリーンと、極上の映像美と迫力のサウンド。この空前絶後の海中バトル・エンターテインメントを、最高の映画環境を作り出している“IMAX®レーザー”で是非体感してみてほしい。

︎IMAX®レーザー導入劇場はこちら

109シネマズ川崎

109シネマズ名古屋

109シネマズ大阪エキスポシティ

※大阪エキスポシティはIMAX®レーザー/GTテクノロジーとなります。

映画『アクアマン』2月8日(金)より全国公開

© 2018 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved” “TM & © DC Comics”

『ワイルド・スピード SKY MISSION』監督最新作。今度は、海だ!

その日人類は、海底からの未知の脅威に襲われる── 人類を超えるテクノロジーと巨大モンスター軍で地上征服を狙う、アトランティス帝国。海の生物すべてを味方にする力を持つ男、アクアマンがやむなく立ち上がるが……圧倒的な脅威に、彼は一体どう立ち向かうのか!?予測不能の海中バトル・エンタ-テイメント!

映画『アクアマン』は2月8日(金)より全国ロードショー

© 2018 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved” “TM & © DC Comics”

IMAX® is a registered trademark of IMAX Corporation. © 2018 IMAX Corporation.



取材/文:富塚沙羅

映画ランドNEWS - 映画を観に行くなら映画ランド