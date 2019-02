このほど車内に設置されたダッシュカム( ドライブレコーダー )が、恐怖の映像を捉えた。幼児が乗ったベビーカーが突然、歩道から車道に滑り出てきたのだ。すんでのところでブレーキをかけた運転手の男性は、惨事に至らなかったことに安堵しつつも、子供を放置していた親に怒りの声をあげている。『Manchester Evening News』などが伝えた。1月15日の午後4時40分頃、英マンチェスターのロングサイトで車を運転していたバーナッジ在住のエンジニア、ボドラル・イスラムさん(32歳)は、混雑した路上に突然歩道から何かが滑り出て来たことに驚き、慌ててブレーキを踏んだ。イスラムさんの車内に設置されたダッシュカム映像によると、左の歩道からゆっくりとベビーカーが路上に押し出されている。ベビーカーには女児が乗っており、イスラムさんの車は幸いにも前の信号が赤だったことから既にスピードを緩めており、ブレーキを踏みこんだことでなんとかベビーカーの手前で止まることができた。この事態に気付いた反対側の歩道にいた男性が、路上に走り出てベビーカーを歩道に引き戻した。その後、イスラムさんはメディアでこのように語った。「最初、目の前に出てきたものが買い物カートかと思ったんです。突然、滑り出て来たので慌ててブレーキを踏んで、ハザードランプをつけて叫びながら車から降りました。でもよく見たら小さい女の子が乗ったベビーカーだったんです。女児は何が起こったか全くわかっていない様子でした。反対側の歩道から男性が出てきて、そのベビーカーを歩道に引き上げたのですが、店で買い物をしていた子供の母親が出てくると、男性に礼も言わずにさっさと立ち去りました。今でもショックと怒りを感じます。あの瞬間、事故を起こすのではないかと思ったし、とんでもない惨事になる手前だったと家に帰ってから改めて思った次第です。親はいったい何をしているんだと腹立たしく感じました。」事故にならず安堵したものの、ベビーカーに乗った子供を無責任に店先に放置したままだった母親に対して、怒りを露わにするイスラムさん。このニュースを知った人からは、「こんな親だなんて情けない」「母親は礼も言わないって? どういう神経してるんだ」「母親はどうしようもない奴みたいだけど、運転手とベビーカーを歩道に戻した男性には『よくやった』って言ってあげたいね」「この母親、児童福祉サービスに監視させるべき」「イスラムさんが責任ある運転手でよかった」といった声があがっている。画像は『Manchester Evening News 2019年1月15日付「Heart-stopping moment toddler in a pram rolls off pavement and into the middle of a busy road」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 エリス鈴子)