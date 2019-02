南カリフォルニアにある「ビッグ・ママズ&パパズ ピッツェリア」の名物ピザ「ザ・ジャイアント・シシリアン」は、1辺が約1.4メートルもあるというから驚き! そんなアメリカの巨大ピザについて、<Delish>が紹介しています。

これまで世界最大の宅配ピザの記録を保持していた「ザ・ジャイアント・シシリアン」。しかし、今年6月にさらなる巨大ピザが出現。残念ながら世界一のタイトルは奪われてしまいましたが、話題性は今も十分、大きさは十二分にあり! 1枚で50〜70人前のボリュームがあり、万が一、盛大なピザパーティーを開くことになった場合、24時間前までにオーダーが必要とのこと。ただし、大きさが大きさなので、宅配できる地域は限られているそう。

お店のウェブサイトを見ると、この巨大ピザの価格はソースとチーズのみのプレーンなもので299ドル99セント(約3万3,600円)。トッピングを1つプラスするごとに19ドル99セント(約2,200円)、エクストラチーズのオーダーは34ドル99セント(約3,900円)かかるよう。

また、<Food Insider>の動画によれば、「ザ・ジャイアント・シシリアン」に使われる生地は20ポンド(約9キロ)以上。その上に従業員達が力を合わせて5ポンド(約2.3キロ)のチーズをのせ、さらにおよそ3ポンド(約1.4キロ)のサラミなどをトッピングしていくという流れ。出来上がったピザは200枚にカットされるので、50人いてもひとり当たり4切れは食べられる計算に。

同じく<Food Insider>によると、巨大ピザは車の屋根に載せたキャリアに入れて宅配される模様。

テイクアウトする場合もやはり車の上にくくりつけるしかないようなので、道中、いい匂いを漂わせることになるのでしょう。

※この翻訳は、抄訳です。

Translation:mayuko akimoto

DELISH