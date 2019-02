不動の人気を誇るSF映画『スター・ウォーズ』シリーズの最新作にして最終章となる『スター・ウォーズ/エピソード9(仮題)』。本作の公開日が日米同日の12月20日となることが、第70回さっぽろ雪まつりのオープニングセレモニーで巨大雪像「白いスター・ウォーズ 2019」の前で発表された。シリーズ1作目『スター・ウォーズ エピソード4/新たなる希望』が全米公開された1977年から42年。『スター・ウォーズ』シリーズは、銀河を舞台にした壮大なストーリー、魅力的なキャラクターたちの活躍、スピード感と迫力あふれる斬新な映像、そして作品の根底に流れる「家族の愛と喪失」のテーマで、現在に至るまで世界中で愛され続けている。2月3日に行われた第70回さっぽろ雪まつりのオープニングセレモニーでは、祖父であるダース・ベイダーの意思を受け継ごうとするキャラクター、カイロ・レンが3人のストームトルーパーと共にサプライズ登場。集まったファンが「3! 2! 1! May the Force be with you!(フォースと共にあらんことを)」とカウントダウンし、カイロ・レンが赤い十字のライトセーバーを振り上げると、伝説のシリーズを振り返る“ライティングショー”と共に、巨大雪像「白いスター・ウォーズ 2019」がお披露目。さらに最新作の公開日が12月20日であることも発表され、大歓声があがった。「白いスター・ウォーズ 2019」で制作されている雪像には、C‐3PO、R2‐D2、BB‐8、ポーグら人気キャラクターのほか、レジスタンスの若きリーダーのポー・ダメロンが愛用する戦闘機“Xウイング”も含まれている。“Xウイング”は、本物に忠実に、ディテールにこだわって再現された。雪像は約3000トンもの雪を使用し、高さ15メートル、幅24メートル、奥行き18メートルにも及ぶものとなっており、“Xウイング”は実際に乗ることのできる体験型の雪像となっている。『スター・ウォーズ/エピソード9(仮題)』は12月20日より全国公開。