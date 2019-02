by Steve Bennett性行為時の避妊方法としては、コンドームの着用やピルの服用といったものが挙げられます。女性はピルの服用によって中長期的に避妊をコントロールできる一方、男性の避妊法はコンドームを付ける一時的なものか、パイプカットを行って完全に生殖行為を不可能にするかという極端な二択の状態です。そんな中、カクテルにインスパイアされた男性向け避妊法が、中国の研究者らによって開発されました。A Cocktail-Inspired Male Birth Control Strategy with Physical/Chemical Dual Contraceptive Effects and Remote Self-Cleared Properties - ACS Nano (ACS Publications)https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.8b06683Layered cocktails inspire new form of male birth control -- ScienceDailyhttps://www.sciencedaily.com/releases/2019/01/190130133209.htmCocktail-Inspired, Injectable Male Birth Control Could One Day Dissolve Away with Lighthttps://www.livescience.com/64646-injectable-male-birth-control-dissolves-infrared.html南昌大学の生物学者であるXiaolei Wang氏らの研究チームは、比較的長い期間にわたって避妊が可能である上に、必要な時になれば再び生殖能力を取り戻せる男性向け避妊方法を考案したいと考えていました。男性の場合は女性向けピルのように避妊を中長期的にコントロールすることが難しく、一度パイプカットをすれば再び生殖能力を取り戻すのは難しいためです。そこで、研究チームはプース・カフェのような層状のカクテルに着目。層状のカクテルは提供時にはいくつかの層にわかれているものの、カクテルをかき混ぜたり熱を加えたりすることによってカクテルが均一に混ざるという性質を持っています。by DMWang氏はこれと同様の仕組みで、男性の精管を遮断するために物質を層状に注入し、精子が尿道に達するのを遮断する手法が可能なのではないかと考えました。研究チームはラットを使った実験で、実際に考案したアプローチをテストしたとのこと。実験ではまず精管に金のナノ粒子を注入し、次にエチレンジアミン四酢酸(EDTA)、そしてアルギン酸カルシウムゲル、最後に再び金のナノ粒子を注入し、4層からなる精子遮断壁を形成しました。これらの物質を逐次投入することにより、アルギン酸カルシウムゲルが精管を物理的に閉塞させるだけでなく、EDTAが化学的に精子を殺すという2重の防壁を作ることができるそうです。研究チームによると、物質を投入されたラットは2カ月以上にわたって生殖能力を失いました。ラットの生殖能力を回復させるためには近赤外線を数分間照射すればいいそうで、近赤外線の照射によって、EDTAとアルギン酸カルシウムゲルを挟むように注入した金のナノ粒子が過熱され、層は混合して溶解すると研究チームは説明しています。近赤外線の照射を行ってから生殖能力を取り戻すまでの時間は、注入した物質の量にも左右されるそうですが、およそ1週間〜2週間程度でラットの生殖能力は回復したとのこと。by rawpixel.comカリフォルニア国立霊長類研究センターで生殖内分泌学および不妊研究に関するディレクターを務めるCatherine VandeVoort氏は、物質の注入と近赤外線の照射によって男性の生殖能力をコントロールする試みは非常に魅力的だと考えています。一方でVandeVoort氏は、研究では「2カ月以上」と研究チームが述べた避妊可能な期間について、より詳しく調べる必要があると指摘。また、近赤外線の照射を受けなかったラットが再び生殖能力を獲得した理由についても、体温によって層が混合したのか、それとも物質層そのものが自壊したのかといった詳細を調査するべきだとしました。