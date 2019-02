土日2日間(2月2日〜2月3日)の全国映画動員ランキングが興行通信社より発表され、野村萬斎主演の映画『七つの会議』が初登場1位になった。

「半沢直樹」シリーズなどで知られる作家・池井戸潤の同名小説を原作にした本作は、社内で起きたパワハラ告発をきっかけに、会社や従業員に巻き起こる波乱を描く。野村のほか、香川照之、及川光博、片岡愛之助、音尾琢真、立川談春、北大路欣也ら豪華キャストが集結している。

先週まで2週連続1位だった木村拓哉主演の『マスカレード・ホテル』が1ランクダウン。登坂広臣(三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE)と中条あやみがダブル主演を務めるラブロマンス『雪の華』が初登場3位となった。同作は、中島美嘉の代表曲の1つ「雪の華」からインスパイアされた作品だ。

また、杉咲花、新田真剣佑、北村匠海、高杉真宙、黒島結菜、橋本環奈といった若手俳優たちが共演した『十二人の死にたい子どもたち』が4位、名作『メリー・ポピンズ』の続編となる『メリー・ポピンズ リターンズ』が初登場で5位にランクインした。

ほか、公開13週目を迎えロングランヒット中の『ボヘミアン・ラプソディ』が6位と健闘中。興行収入は先月22日までに100億円を超え、記録がどこまで伸びるのか期待が高まる。

今週は『アクアマン』『ファースト・マン』『劇場版シティーハンター <新宿プライベート・アイズ>』『BACK STREET GIRLS-ゴクドルズ-』などが公開される。(編集部・梅山富美子)

【2019年2月2日〜2月3日の全国映画動員ランキングトップ10(興行通信社調べ)】※()内は先週の順位

1(初)『七つの会議』:1週目

2(1)『マスカレード・ホテル』:3週目

3(初)『雪の華』:1週目

4(初)『メリー・ポピンズ リターンズ』:1週目

5(2)『十二人の死にたい子どもたち』:2週目

6(3)『ボヘミアン・ラプソディ』:13週目

7(4)『劇場版「Fate / stay night [Heaven's Feel] II.lost butterfly」』:4週目

8(6)『映画刀剣乱舞』:3週目

9(5)『シュガー・ラッシュ:オンライン』:7週目

10(8)『ラブライブ!サンシャイン!! The School Idol Movie Over the Rainbow』:5週目