by Jens Mahnke食品店の駐車場である日突然、キーフォブが機能しなくなり、車は動かず、理由もなくアラームが鳴り響いて止まらなくなるという自体が発生しました。この現象は数週間にわたって続いており、カナダ政府も調査に携わっているものの、原因は不明のまま。インターネット上では「近隣の店のセキュリティシステムが原因ではないか?」という指摘があがるほか、「霊だ」「UFOが関係している」など謎を呼ぶ自体となっています。Something mysterious is blocking vehicle key fobs from working in a small Alberta town | CBC Newshttps://www.cbc.ca/news/canada/calgary/carstairs-westview-co-op-grocery-car-key-fob-1.4999558Something Spooky Is Screwing With Key Fobs in This Small Alberta Town - VICEhttps://www.vice.com/en_ca/article/8xygex/something-spooky-is-screwing-with-key-fobs-in-this-small-alberta-town謎の現象が発生しているのはカナダ、アルバータ州のカーステアーズという街。以下の写真に写っているのが問題が発生している生活協同組合の食品店です。食品店の道を挟んで向かい側にある1ドルショップで働く従業員のLaura Strateさんは、店を訪れた客からこの話を聞いたとのことで、「5年もここで働いていますが、異様な事態ですよ。車がちゃんと発進できるかどうかわからないので、みんな生協に行くのを怖がっています」と語っています。Strateさんによると、この謎はカーステアーズの人々がSNS上で体験をシェアしたことから注目されるようになったとのこと。「同じ経験をした人はいないか?」と呼びかけられたところあっという間に160人がコメントし、1回きりではない、継続して起こっている現象だということが明るみになったわけです。カーステアーズのウェストビュー・生活協同組合はこの自体を真剣に受け止めており、問題の解決に取り掛かっています。Facebookの公式アカウントでは、地元の電気技師と共に電波障害について調査を行った旨が記されていました。しかし、お店の動力源を全てオフにしても問題は解決しなかったとのこと。またお店ではWi-Fiを提供していない旨も記されています。生活協同組合のアセットマネージャーであるStephen Kennedy氏は「我々チームやお客様のいらだちが募ることが心配です。解決策を導くために私たちは多くのことを行っています」とCBCニュースに対して語りました。生活協同組合の調査には近隣住民のほか、関係者、およびイノベーション・科学経済開発省などが関わっているとのこと。謎の現象が発生している食品店の近くには、2018年末に新しく食品店が建てられました。この食品店が導入したセキュリティシステムが原因だと考える人がいるほか、建物の解体、あるいは建設中のハイウェイが関係しているという説も唱えられているそうです。ニュージーランドで同様のことが発生した際には地元のアマチュア通信士がキーフォブと同じ周波数で放送を行ったことが原因だったことも指摘されています。なお、ジャミングによる妨害、超常現象、怒れる霊の存在、エイリアンやUFOの存在など、数多くの意見が出されても問題は未解決のままとなっています。