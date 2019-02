ライオンにとってキリンは巨大な動物であり、それだけに捕獲すれば1週間は食べ物に困らない。しかしキリンは草食でおとなしい動物だが、意外と荒々しい面もあるようだ。 南アフリカ で6頭のライオンが5時間もかけてキリンを襲った動画が撮影され、反響を呼んでいる。『Traveller24』など複数のメディアが伝えた。南アフリカの「クルーガー国立公園」にある約6万ヘクタールの「クラセリー自然保護区(the Klaserie Game Reserve)」で、サファリガイドのフランソワ・ピーナールさん(Francois Pienaar)がライオンとキリンの貴重な姿を捉えた。「早朝、野生動物たちの自然の姿を観察するゲームドライブで、我々はライオンの群れが横たわっているのを発見した。そこでライオンが眠っている様子を見ていたのだが、その後の光景は私のキャリアの中でも見たことがないものだった」とピーナールさんは興奮して振り返っている。朝の一眠りから覚めたライオンは高齢のキリンを発見が、キリンは群れに気付いていない。ライオンは20分ほどキリンの様子をうかがい後をつけていたが、突如攻撃を開始。6頭ほどいるライオンたちはいっせいにキリンに襲いかかったのだ。雌ライオン1頭は背中に噛みつき、2頭は後ろ足をそれぞれ確保、あとはキリンが倒れれば勝負はつくと誰もが思っていた。しかし老齢のキリンは、背中にしがみついたライオンを振り落とそうと歩いていく。その様子はまるでキリンがライオンを背負って歩いているかのように見える。また後ろ足にしがみついているライオンをキリンが振り下ろそうとしているが、引きずられているだけでなかなか攻撃できない。この戦いは5時間以上に及び、ライオンは諦め、キリンは無事逃げることに成功したという。画像は『Real-Time Animal Reports in Kruger & Other National Parks 2019年1月25日付「Giraffe Gives Lions a Ride!」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 FLYNN)