2月15日(金)より公開される劇場版『PSYCHO-PASS サイコパス Sinners of the System Case.2 First Guardian』の初日に東京・TOHOシネマズ 六本木ヒルズにて、東地宏樹(須郷徹平役)、関智一(狡噛慎也役)、塩谷直義監督による舞台あいさつが行われる。さらに、須郷徹平にスポットを当て東地が登壇するイベントが、2月22日(金)東京・TOHOシネマズ 新宿にて実施されることがわかった。



本作は、人間の心理状態を数値化し管理する近未来社会を舞台にしたオリジナル SFアニメ『PSYCHO-PASS サイコパス』の最新作。『PSYCHO-PASS サイコパス』Next Projectとして5人の主要キャラクター、霜月美佳×宜野座伸元、須郷徹平×征陸智己、狡噛慎也にフォーカスした劇場アニメ3作品の第2弾だ。このあとも、『Case.3 恩讐の彼方に__』(3月8日公開)が決定している。



『PSYCHO-PASS サイコパス Sinners of the System Case. 2 First Guardian』初日舞台挨拶

【日時】2月15日(金)

18:00の回(上映後舞台あいさつ)/20:15の回(上映前舞台あいさつ)

【実施劇場】TOHOシネマズ 六本木ヒルズ

【登壇者】東地宏樹、関智一、塩谷直義監督(予定)

【チケット情報】「チケットぴあ」にて先行抽選版売を実施

【料金】1700円(税込)

【先行抽選販売】受付URL:http://w.pia.jp/t/psycho-pass/

受付期間:2月2日(土)11:00〜2月11日(月・祝)23:59

当落発表:2月13日(水)18:00頃〜



『PSYCHO-PASS サイコパス Sinners of the System Case. 2 First Guardian』公開中イベント

【日時】2月22日(金)19:00の回(上映後舞台あいさつ)

【実施劇場】TOHOシネマズ 新宿

【登壇者】東地宏樹(予定)

【チケット情報】劇場WEBにて発売

URL:https://www.tohotheater.jp/theater/076/info/event/psychopasscase2-0222.html

【販売開始】2月15日(金)24:00(2月16日(土)0:00〜)

※残席ありの場合のみ、2月16日(土)劇場オープン時より劇場窓口でも発売



※料金・注意事項などは、各イベントに記載のURL、または公式HPにてご確認ください。