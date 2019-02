映画『ポリス・ストーリー/REBORN』Blu-ray&DVDが2019年5月8日(水)にリリースされる。

1985年『ポリス・ストーリー/香港国際警察』、1988年『九龍の眼/クーロンズ・アイ』、1992年『ポリス・ストーリー3』など、ジャッキー・チェンの代表作として受け継がれてきた「ポリス・ストーリー」シリーズ。

ジャッキー・チェンが製作総指揮・主演を務める本作では、ジャッキーが警察の制服に再び身を包み、世界初となったオペラハウス屋上での危険なスタントをはじめ、本物の銃&弾丸&火薬を使った街中での大規模な銃撃戦、数台の高級車を使った路上での派手なカー・チェイスなど、黄金時代を彷彿とさせるアクションにも果敢に挑戦し、お馴染みの主題歌「英雄故事」も追加で新録される。

初回限定生産Blu-rayスペシャル・エディション版は、映像特典としてメイキングのほか、おなじみの主題歌「英雄故事」をジャッキー本人歌唱で新たにレコーディングした貴重なMVを収録。外装は、メタリックな光沢感あふれる特製アウタースリーブケース。裏側には世界各国のポスター ビジュアルデザインを敷き詰めたリバーシブルジャケット。封入特典のオリジナルポストカードとミニポスターは、最新作と歴代「ポリス・ストーリー」のポスタービジュアルをあしらったメモリアル仕様。収録される日本語吹き替えのジャッキー役は、約40年務めている石丸博也。ファンなら垂涎ものの超豪華仕様となっている。

映画『ポリス・ストーリー/REBORN』Blu-ray&DVDは5月8日(水)リリース

© 2017 HEYI PICTURES CO., LTD., PERFECT VILLAGE ENTERTAINMENT HK LIMITED, DADI CENTURY (BEIJING) CO., LTD., MANGO ENTERTAINMENT, CHEERFUL LAND PICTURES CO., LTD., YOUKU PICTURES (HK) CO., LIMITED ALL RIGHTS RESERVED

映画ランドNEWS - 映画を観に行くなら映画ランド