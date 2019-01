「週刊ヤングジャンプ」で連載中の原泰久による大ヒットコミックを山崎賢人主演で実写映画化した『キングダム』(4月19日公開)の予告編が公開された。人気ロックバンド ONE OK ROCK が主題歌を担当することが発表され、映像には楽曲「Wasted Nights」が使用されている。

中国の春秋戦国時代が舞台となった本作は、天下の大将軍を夢見る戦争孤児の主人公・信(山崎)と、中華統一を目指しながら弟・成キョウ(本郷奏多)が仕掛けたクーデターによって玉座から追われた若き王・エイ政(吉沢亮)の運命を描く。メガホンを取ったのは『GANTZ』『図書館戦争』シリーズなどの佐藤信介監督。

この度公開された予告編では友を奪われた信と玉座を奪われたエイ政の出会いが描かれているほか、そびえ立つ巨大な城や地の果てまで続く兵士たちの列など“キングダムらしい”迫力のシーンが映し出される。また、信の激しいアクション、信とエイ政と河了貂(橋本環奈)の3ショット、楊端和(長澤まさみ)率いる山の民、成キョウの不敵な笑み、敵をなぎ倒す大将軍・王騎(大沢たかお)の矛など見どころがたくさんだ。

ONE OK ROCK への主題歌製作の打診は脚本作りが始まった2015年にすでに行われた。ボーカルのTakaは「曲のイメージを作るために完成前の映画を観させていただき、その規模感に感動しました。『壮大さ』『ビッグアンセム』をテーマに楽曲を作り、試行錯誤を重ねていき、自他共に『これはいい!』と思える曲『Wasted Nights』が完成しました」と紹介している。(編集部・海江田宗)

コメント全文は下記の通り

<Taka (ONE OK ROCK)>

今回主題歌のお話をいただいた時、ちょうど新しいアルバム「Eye of the Storm」の制作をしていました。曲のイメージを作るために完成前の映画を観させていただき、その規模感に感動しました。「壮大さ」「ビッグアンセム」をテーマに楽曲を作り、試行錯誤を重ねていき、自他共に「これはいい!」と思える曲「Wasted Nights」が完成しました。映画の壮大さに負けないような曲を書いたつもりですので、映画と共に、主題歌もお楽しみください。

<松橋真三プロデューサー>

映画『キングダム』の主題歌を ONE OK ROCK にオファーしたのは脚本作りを始めた2015年のことです。まだ形もできていない企画の段階でしたが、ONE OK ROCK の主題歌は『キングダム』にとってなくてはならない大事な大事なピースのひとつだったのです。『キングダム』には「強い夢と志が自分を作り、そして世界を変えていく」という大事なメッセージが内包されていると思っています。そんなメッセージを世界に通じる生きた言葉で素晴らしい楽曲にしてくれるのは彼らしかいないと思っていました。承諾をいただき、楽曲「Wasted Nights」を始めて聞いたときには本当に感動し、映画をひとまわりもふたまわりも大きくしてくれた彼らの楽曲に本当に感謝しています。素晴らしい映画のラストシーンに主題歌を聞きながら、必ずや自分の魂が熱く震えていることを保証します。