世界的大ヒットシリーズ『トランスフォーマー』初のスピンオフ作品となる映画『バンブルビー』(3月22日公開)の日本語版吹替キャストに女優・土屋太鳳と俳優・志尊淳が起用されたことが1日、明らかになった。作品の舞台は、シリーズ1作目『トランスフォーマー』(2007年)でバンブルビーが同作の主人公“サム”に出会う前の1980年代にさかのぼる。これまで語られることのなかったエピソードが明かされ、傷ついたバンブルビーと、自分の居場所を見つけられない少女チャーリーとの激動の命が描かれている。土屋はハリウッド実写映画の吹替は初めてで、チャーリーを演じる。「すごくかわいくて、正直に気持ちを出すので、それを表現するために丁寧に時間をかけてディレクションしていただきました」と収録後に感想を述べた。志尊は、吹替初挑戦。演じるのは、チャーリーに思いを寄せる心優しい少年・メモ。「僕も全作品見させていただいていて、アトラクションのように楽しませていただいている作品。すごくうれしい気持ちでした」と“トランスフォーマー”シリーズへの参加を喜んだ。吹替映像を見たトラヴィス・ナイト監督は「才能のあるふたりがバンブルビーに加わってくれたことをうれしく思っている」と演技を気に入った様子を見せている。バンブルビーについて土屋は「女の子からすると、理想的な男性像なんじゃないかなと思います。守ってくれるときは全力で、ちょっとかわいらしくて、少年っぽい感じがすごく良い」と笑顔。メモについて志尊は「女の子との関わりあいになると不器用さが出てくるのは、僕の中学生のころに似ていると思いました。等身大の青年だったので、かわいらしいなって思う一面がたくさんありました」と自身に照らしあわせた。(C)2018 Paramount Pictures. All Rights Reserved. HASBRO, TRANSFORMERS, and all related characters are trademarks of Hasbro. (C)2018 Hasbro. All Rights Reserved.