劇場アニメ3部作「PSYCHO-PASS サイコパス Sinners of the System」の4DX上映が決定した。上映館は、公式サイト(http://www.toho.co.jp/theater/ve/psycho-pass-ss/)で発表されている。

「PSYCHO-PASS サイコパス」は、人間の心理状態を数値化し、管理する近未来社会を舞台に、正義を問われる警察機構を描くオリジナルSFアニメ。2012年にテレビアニメ第1期、14年に第2期が放送された。3部作で描く「PSYCHO-PASS サイコパス Sinners of the System」では、シリーズ過去作の主要キャラクターを主人公に据え、「Case.1『罪と罰』」は霜月美佳(CV:佐倉綾音)と宜野座伸元(CV:野島健児)、「Case.2『First Guardian』」は須郷徹平(CV:東地宏樹)と征陸智己(CV:有本欽隆)、「Case.3『恩讐の彼方に__』」は狡噛慎也(CV:関智一)を主軸とした物語が展開。第1作「PSYCHO-PASS サイコパス Sinners of the System Case.1 罪と罰」が封切られており、3作品が連続公開される。

また、来場者特典が設定集に決定し、キャラクターデザイン・恩田尚之が描き下ろした3作品のキービジュアル原画が各設定集の表紙を飾る。キャラクターやメカデザイン、美術ボードなどを収録予定で、公開初日より数量限定で配布される。

このほか、「PSYCHO-PASS サイコパス 新編集版」と第2期「PSYCHO-PASS サイコパス 2」のブルーレイボックスが“Smart Edition”として発売される。「PSYCHO-PASS サイコパス 新編集版」の価格は1万9800円で4月17日に、「PSYCHO-PASS サイコパス 2」の価格は1万6800円(価格はいずれも税抜き)で7月17日にリリース。特典として、どちらにも電子版シナリオブック入りUSBメモリが同梱される。