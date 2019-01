世界的に活躍するアメリカの人気歌手であるアリアナ・グランデさんはタトゥー好きとしても有名で、自身の体にさまざまなタトゥーを入れています。

そんなアリアナさんが新たに入れたタトゥーはなんと「七輪」。SNSでは「焼肉ですか?」と話題になっています。

なんか可愛い♡

実はこの「七輪」という言葉は、アリアナさんが1月に発表した最新シングル「7 rings」を日本語に訳して入れたものなんです。ご本人曰く、「7つの指輪」と入れるつもりだったけど長いために略して「七輪」にしてしまったそう。

Ariana Grande’s new tattoo “七輪” means Japanese style bbq grill, not 7 rings. 😭 If you want to know about 七輪, just google “SHICHIRIN” pic.twitter.com/HuQM2EwI62

- *amo* (@hey__amo) 2019年1月30日