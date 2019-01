Photo: amito

ぜ、全球団? 12機のオリジナル・ガンダムがロールアウトするだと?

そうなんです、これまで企業コラボはありましたけど、今回はなんとセ・パ両リーグ合わせて12球団、チームカラーを反映させたガンダムが一気に全部が勢ぞろい。

Photo: amito 東京ヤクルトスワローズ Photo: amito 千葉ロッテマリーンズ Photo: amito 東北楽天ゴールデンイーグルス Photo: amito 中日ドラゴンズ Photo: amito 阪神タイガース Photo: amito 横浜DeNAベイスターズ Photo: amito 北海道日本ハムファイターズ Photo: amito 埼玉西武ライオンズ Photo: amito 読売ジャイアンツ Photo: amito 広島東洋カープ Photo: amito オリックス・バファローズ Photo: amito 福岡ソフトバンクホークス Image: ©創通・サンライズ バットを思いっきり振り切るガンダム

色的にはMk.II、ネモ、アッシマー、キュリオス、ジ・Oに似てるのもありますけど、全部RX-78-2ガンダムですからね。いや大人の事情を考えるとよくもまあ、全球団同時に揃えたなあと別な意味で感心します。販売方法、展開は各球団それぞれということですが、ガンプラファンなら全種類揃えたいですね。

そして同じくコラボするのはユニクロ。ユニクロで注目はやはりアパレル、Tシャツです。

全12種類の中にはどうしてその絵柄を選んだの、と思ってしまう「白目アムロ」Tシャツが。しかも文字は「YOU CAN DO IT, AMURO」って。え、そういう場面だっけ? それってセイラさんが心こもってない感じに言い放つあれでしょ? まあでもセイラさんにそう言われたら出撃しますけどね。

このコラボTシャツは店舗のほかオンラインでも購入可能とのこと。そして2点購入するとオリジナル限定ガンプラ1点プレゼントです。

ユニクロカラーのガンダムとザクで白基調のザクって寒冷地仕様っぽいですが、そこに鮮烈な赤が入るとなんというか、めでたい? ガンダムはキャスバル仕様っぽい感じもありますね。

やわらかいガンダム?工業デザイナー奥山清行が作るガンプラは膝が胸につくらしい

その他別記事でお知らせしたような、工業デザイナー奥山清行氏が手掛けるガンダムプロジェクトや、詳細はまだ謎に包まれた「ハロ」のコラボも用意されているとのこと。第一弾は「ポチっと発明 ピカちんキット」でハロをフィーチャーされるということで、こちらも期待です。

ガンプラ40年周年、バンダイは攻めますね〜。さあうちにある積みプラをちゃっちゃと作り上げないと、また積み上がりそうです。バンダイのプラモデルぅ〜。

