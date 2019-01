This is one of my favorite infographics. A lot of people underestimate just how much life has improved over the last two centuries: https://t.co/djavT7MaW9 pic.twitter.com/kuII7j4AuW— Bill Gates (@BillGates) 2019年1月19日

世界有数の金持ちで知られる ビル・ゲイツ 氏は、Microsoftの経営から退いた後、精力的に慈善活動を行っています。世界の貧困問題に対しても関心の高いゲイツ氏は、「貧困が減少している」というグラフがお気に入りだとTwitterでつぶやきましたが、ロンドン大学の研究者が「大いなる誤解だ」と指摘しています。Bill Gates says poverty is decreasing. He couldn’t be more wrong | Jason Hickel | Opinion | The Guardianhttps://www.theguardian.com/commentisfree/2019/jan/29/bill-gates-davos-global-poverty-infographic-neoliberal2019年1月19日にゲイツ氏は、世界から「貧困」が減りつつあり多くの人が生活困窮ラインから脱しているという調査結果に関するインフォグラフィックを、自身のお気に入りの一つだとツイートしました。ゲイツ氏の発言のように貧困問題について「世界から貧困が減っている」「世界はより良くなっている」という主張が多くの著名人から出されていますが、「これは正しくない」とロイヤル・ソサエティ・オブ・アーツでフェローを務めるロンドン大学のジェイソン・ヒッカー博士は苦言を呈しています。ゲイツ氏が取り上げたのはOur World in Dataが発表したデータでした。The short history of global living conditions and why it matters that we know it - Our World in Datahttps://ourworldindata.org/a-history-of-global-living-conditions-in-5-charts?linkId=62571595この中でも、「Povety(貧困)」に関する統計データとして示される以下のグラフは、最も多くの人に取り上げられるものの、最も誤解を生むものだとヒッカー博士は否定的です。上記グラフは1820年以降に「極限の貧困状態」にある人が減っていることを示すものだとされています。しかし、以下の点でこのグラフには問題があるとヒッカー博士は指摘しています。上記グラフで示される通り極限の貧困状態が減り続けているとはいえ、このラインを超えるとたちまち貧困から脱して幸せな暮らしになるわけでないため、限界ラインが押し下げられている事実から、ただちに貧困が減少しているわけではないとヒッカー博士は指摘しています。そして、極限の貧困状態の境界線として指定されている1日当たりの稼ぎは「1.90ドル(約210円)」ですが、このライン上にいる人は栄養失調率や死亡率が高いため、合理的な区別ではないとヒッカー博士は考えています。1日当たり「7.4ドル(約820円)」のラインでさえ5歳までに子どもが死亡する確率が50%であることを考えると、栄養価や平均寿命を考慮した貧困ラインとは1日あたり「15ドル(約1700円)」で区別すべきと多くの学者は考えているとのこと。またヒッカー博士によると、貧困に関する実践的なデータが収集され始めたのは1981年だとのこと。それ以前の調査は精緻なものではないため信頼性が低く、1820年までさかのぼる意味がないとヒッカー博士は述べています。そして、上記グラフの作成者のマックス・ローザー氏の意図は、「貧困が減っている」ことを示すのではなく、世界のGDPの分布の不平等性を示すためのものだそうです。さらに、データを1820年まで掘り下げるならば、「植民地支配の歴史」への考察が欠かせないはずだとヒッカー博士は指摘しています。ヨーロッパ列強がアジアやアフリカを次々と植民地化していく以前は、現地の人々は自給自足の生活を行っていました。この世界とはいわば「お金を必要としない世界」です。つまり、世界の大多数の人々はお金を必要としない世界に住んでいた時代に、世界平均の稼ぎが少ないことをもって貧困だと決めつけるのはナンセンスだというわけです。1820年までさかのぼる上記グラフは「プロレタリア化の物語」を示すに過ぎないとヒッカー博士は皮肉っています。そして、上記グラフで極限の貧困状態の境界線が近年、急激なペースで下がっているのは14億人の人口を抱える中国での生活水準の向上が大きな要因だとヒッカー博士は指摘しています。仮に中国のデータを取り除けばグラフの数値は悪化するはずです。中国による影響が色濃い「貧困の減少」現象をもって、ワシントン・コンセンサスの勝利だとアメリカ人が宣言することには異議があるとヒッカー博士は述べています。