クリスピー・クリーム・ドーナツが世界的人気を誇り、放映50周年を迎える「セサミストリート」とコラボレーション!

「エルモ」「クッキーモンスター」「ビックバード」がドーナツに変身したメニューが登場します☆

クリスピー・クリーム・ドーナツ『KRISPY KREME meets SESAME STREET』

発売日:2019年2月20日(水)より4月中旬まで期間限定販売

飯場店舗:クリスピー・クリーム・ドーナツ全店(※一部店舗、イベント・催事場では販売しておりません。 ※なくなり次第終了。)

クリスピー・クリーム・ドーナツから、『KRISPY KREME meets SESAME STREET』と題し、今年放映50周年を迎え世界的人気を誇る「セサミストリート」とのコラボレートドーナツ3種が登場!

クリスピー・クリーム・ドーナツ全店で、2019年2月20日(水)から販売されます。

「セサミストリート」は、テレビ番組をはじめ様々なメディアや教育プログラムを通じて、現在世界150余ヶ国で親しまれている人気シリーズ。

50周年を迎える2019年、クリスピー・クリーム・ドーナツとのコラボレーションによって、人気キャラクターである「エルモ」「クッキーモンスター」「ビックバード」がかわいいドーナツとなって登場します☆

エルモカスタード

販売価格:250円(本体価格)

販売期間:2019年2月20日(水)〜4月中旬予定

『エルモ カスタード』は、ストロベリーチョコでコーティングされたドーナツにフサフサの毛をイメージした真っ赤なスプリンクルを散りばめたドーナツ。

愛くるしい大きな目はホワイトチョコとビターチョコ。ミックスフルーツソースの鼻とビターチョコの口太陽みたいに元気な「エルモ」を表現しています。

中にはバニラビーンズ入りのカスタードクリームを詰め、お子様にもおすすめの優しい甘さに仕上がっています。

クッキー&クッキー モンスター

販売価格:250円(本体価格)

販売期間:2019年2月20日(水)〜4月中旬予定

『クッキー&クッキー モンスター』は、ドーナツの上にチョコクッキーが贅沢に入りザクザクとした食感が楽しいバニラクリームを乗せ、青色のスプリンクルで「クッキーモンスター」の“モシャモシャ”を表現!

くるくる動くまあるい目はホワイトチョコとビターチョコ。

「クッキーモンスター」の象徴とも言えるチョコチップクッキーをリングの穴にトッピングし、まるで口にクッキーをくわえたような表情は食いしん坊で愛嬌たっぷりです☆

ビッグバード プリン

販売価格:250円(本体価格)

販売期間:2019年2月20日(水)〜4月中旬予定

『ビックバード プリン』は、ドーナツにプリン風味のチョコをコーティングし、カリっとした食感がアクセントのバタークランチを重ね「ビックバード」のフサフサな毛を表現!

大きなくちばしは、ほんのり甘いカステラ。

ホワイトチョコでできたカラフルな目を仕上げにトッピングしています。

ほんのり甘いカステラのくちばしが今にも歌い出しそう☆

セサミストリート ダズン(12個)

販売価格:1,800円(本体価格)

販売期間:2019年2月20日(水)〜4月中旬予定

箱を開くと、そこはセサミストリート!

元気なエルモ、クッキー大好きクッキーモンスター、ビッグバードが歌うオープニングメロディが聞こえてきそうな、12個ボックス。

3種のキャラクタードーナツとともに人気No.1 の『オリジナル・グレーズド®』など、人気定番商品を一緒に詰め合わせ限定ボックスに入れたお得なセットです。

(※限定ボックスはなくなり次第終了)

セットで520円もお得なメニューになっています☆

セサミストリート ダズンハーフ(6個)

販売価格:1,130円(本体価格)

販売期間:2019年2月20日(水)〜4月中旬予定

真っ赤なエルモ、青い毛むくじゃらのクッキーモンスター、黄色いビッグバードがドーナツが入った6個ボックス。

クリスピー・クリームのオリジナル・グレーズド®2つと、チョコ グレーズドが入ったセットになっています。

こちらのセットは100円お得になっています。

セサミストリート ボックス(3個)

販売価格:720円(本体価格)

販売期間:2019年2月20日(水)〜4月中旬予定

元気いっぱい!赤い毛のエルモ、何でも食べちゃう青い毛むくじゃらのクッキーモンスター、心優しい黄色いビッグバードのドーナツ3個セット。

ひとりじめしてもお友だちとシェアしても、楽しいセットです。

こちらの組み合わせは30円お得になっています。

ペーパークラフトや塗り絵ダウンロード

発売日の2月20日より、「セサミストリート」とコラボレーションしたオリジナルのペーパークラフトや塗り絵を、「クリスピー・クリーム・ドーナツ」のホームページからダウンロード可能に!

世界中で幅広く愛されるキュートなキャラクターのドーナツと一緒に、楽しい時間をぜひ過ごしてくださいね☆

1969年にスタートして以来、世界中で愛されている「セサミストリート」の人気キャラクターたちがドーナツに!

かわいくて美味しいドーナツをぜひ楽しんでくださいね。

クリスピー・クリーム・ドーナツ『KRISPY KREME meets SESAME STREET』は2月20日より発売です。

Sesame Street® and associated characters, trademarks and design elements are owned and licensed by Sesame Workshop.

© 2019 Sesame Workshop. All rights reserved.

Copyright © 2019 Dtimes All Rights Reserved.