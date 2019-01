姿なき今でも多くのファンを持ち続けている偉大な世界のスターのひとりといえば、 マイケル・ジャクソン だろう。マイケルに似せた格好をしてものまねをするパフォーマーも多いが、 アルゼンチン にも「究極のマイケル・ジャクソン」を目指している男性が存在する。『Barcroft TV』をはじめ『Mirror』『Oddity Central』などが伝えている。アルゼンチンのブエノスアイレスに住むレオ・ビアンコさん(22歳)は現在、故マイケル・ジャクソンのものまねパフォーマンスで生計を立てて暮らしている。レオさんがこの偉大なポップスターを知り夢中になったのは、まだ子供の時だった。「マイケルは僕にとって、歌手というよりアーティストです。しょっちゅうマイケルの音楽を聴いて彼の表現や美学的思想を吸収していったのですが、次第に自分自身が彼と姿が異なることをとても辛いと感じるようになったんです。」そう明かすレオさんは、自分の容姿が嫌で幼い頃から自尊心を持てずに悩んでいたという。「学校であまり友達ができず、自分のどこかがおかしいんじゃないかって思っていました。体の作りを変えなきゃと思って、ジムに通ったり髪を金色に染めたりもしました。今は無理して過ごしていた高校時代とは違って、自分を好きでいてくれる人に囲まれているんです。」15歳の時に憧れていたマイケルのようになりたいと思うようになったレオさんは、ついに美容整形でマイケルに近付くことを決意。これまでの7年間で3万ドル(約330万円)の費用を使い、耳形成術2回、脂肪吸引3回、鼻形成術4回、そして頬骨を拡大するためにヒアルロン酸とボトックス注射を2回というように、合計11か所もの施術を受けてきた。声までマイケル・ジャクソンにそっくりのレオさんだが、それでも現在の容姿には満足しておらず、理想のマイケル像を求めて整形を続けていくと語る。「整形を一度しだすとキリがありません。1回や2回で終わらせるのは無理で、もっと、もっとと望んでしまいます。これまでの施術には思ったよりもお金がかかってしまいましたが、夢に近付けるから価値はあると思っています。」レオさんが最近受けたのは、より四角く男性らしいがっしりとした輪郭にするための下顎と輪郭部分の注射施術だ。出来栄えに満足しながらも、「鼻はあと3回したいし、顎もまたしなきゃ。眉毛も注射でもう少し吊り上げたい」と更に次の施術を考えているようだ。しかしフェイスリフトに関しては、整形外科医らから「まだ施術するには若すぎる」と断られているそうだ。「僕が望む姿と両親が望む姿、そして医師が考えていること…この3つの間で僕はいつも葛藤しています。」レオさんの母親アドリアーナ・カルソさんは、愛する息子が整形手術を受け続け、激しく変わっていく姿を目の当たりにしてショックや不安を隠せない。「息子が整形に夢中になることが本当に心配です。マイケルのファンになってものまねをするのはいいですが、なぜ整形までしなきゃいけないのかと。息子は、まるで美容院に行くかのように整形することをサラリと言うのですが、施術を受けて命を落としてしまわないかと不安です。どんどん変わっていく息子を見て『これが本当に私の息子なの?』と思うことも時々あります。」Instagramに44,000人以上のフォロワーを抱えているレオさんが街に出ると、人々は「マイケル・ジャクソンそっくり!」と喜び、サインや一緒に写真撮影を求めたりする姿が絶えない。そんなファンたちのために、街頭でもパフォーマンスを披露したりフレンドリーに接するなど、レオさんは常にファンサービスを忘れない。マイケル・ジャクソンになりきるために今後も理想の姿を求めて整形を続けていく決意を、レオさんはこのように語った。「運命が与えてくれた顔に満足せず、自分の顔を自分で決めて作り上げていくという考えを持って、整形するたびに次のステップを進むような気持ちになっています。自分の体を器だと考えて、人工的に修正していくのです。ちょうど白い壁を見たら色を塗ったり何か描いたりしたくなるのと同じようにね。自分の生き方や容姿を決めるのは自分次第だと思いますから、僕はマイケル・ジャクソンに完全に見えるような容姿になるまで施術は続けていくつもりです。体や魂、そしてお金もつぎ込んで、世界最高のマイケルのものまねをするパフォーマーになりたいと思っています。」このニュースを知った人からは、「確かに似てる」「でも彼に必要なのは整形手術ではなく、心理療法では?」「いったい人は見かけじゃないというのをいつ学ぶのだろうか」「他のマイケルのものまねをしている人よりもずっと似ているとは思うけど、そんな若くして整形ばかり続けていたら10年後がこわい気もする。お母さんが心配するのもわかる」「ここまで変わると、鏡を見ても自分だと認識できないだろうな」「15歳の時から整形って…誰が費用を出したんだろう」「マイケルのような顔になりたいと思うことが理解できない」「人生は短いのだから、自分らしく生きることが一番」といった声があがっている。画像は『Leo Blanco 2018年6月25日付Instagram「Un día como hoy; pero hace 9 años moría Michael Jackson, y también parte de mí.」』『Mirror 2019年1月24日付「Michael Jackson superfan spends £22,000 on surgery to look like his idol」(Image: Barcroft Images)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 エリス鈴子)