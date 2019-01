同性愛者擁護団体のGLAAD(Gay & Lesbian Alliance Against Defamation:中傷と闘うゲイ&レズビアン同盟)が、第30回GLAADメディア賞ノミネートを発表した。

GLAADメディア賞は、映画、テレビ、音楽、演劇、ジャーナリズムなどの各分野において、「LGBTQ(レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー、クィア)コミュニティを公正かつ正確に描いたメディアや、彼らの生き方に影響を与えた作品」に対して授与される。今回で30回目となる同賞の長編映画(拡大公開)部門には、スーパーヒーロー映画としてはじめて女性同士の恋愛を描いた「デッドプール2」や、ゲイのファッションデザイナーをフィーチャーした「クレイジー・リッチ!」など5作品がエントリー。実は世界的な大ヒットを記録している「ボヘミアン・ラプソディ」もノミネート候補になっていたものの、メガホンを取ったブライアン・シンガー監督の新たな性的暴行疑惑がもちあがったため、除外となっている。

第30回GLAADメディア賞授賞式は、3月28日に米ロサンゼルスのビバリーヒルトン、5月4日に米ニューヨークのヒルトンミッドタウンで行われる。

主なノミネート結果は以下の通り。

▽長編映画(拡大公開)部門

「ブロッカーズ」

「クレイジー・リッチ!」

「デッドプール2」

「蜘蛛の巣を払う女」

「Love, サイモン 17歳の告白」

▽長編映画(限定公開)部門

「1985(原題)」

「ある少年の告白」

「Can You Ever Forgive Me?(原題)」

「Disobedience(原題)」

「女王陛下のお気に入り」

「Hearts Beat Loud(原題)」

「A Kid Like Jake(原題)」

「The Miseducation of Cameron Post(原題)」

「Saturday Church(原題)」

「We The Animals(原題)」

▽ドラマシリーズ部門

「ビリオンズ」

「ブラックライトニング」

「グレイズ・アナトミー」

「ハンドメイズ・テイル/侍女の物語」

「インスティンクト 異常犯罪捜査」

「Pose」

「シャドウハンター:The Mortal Instruments」

「STAR 夢の代償」

「SUPERGIRL/スーパーガール」

「ワイノナ・アープ」

▽テレビ映画/リミテッドシリーズ部門

「アメリカン・ホラー・ストーリー:アポカリプス」

「アメリカン・クライム・ストーリー:ヴェルサーチ暗殺」

「Life-Size 2(原題)」

「センス8」

「英国スキャンダル 〜セックスと陰謀のソープ事件」