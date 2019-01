1月26〜27日の全国映画動員ランキングが興行通信社より発表され、木村拓哉主演の『マスカレード・ホテル』が、週末土日動員35万1000人、興収4億7800万円をあげV2を達成。累計でも動員146万人、興収19億円に迫る勢いだ。配給元の東宝は、最終的には50億円も狙える数字だという。2位は、初登場の『十二人の死にたい子どもたち』が、初週土日動員20万7000人、興収2億6800万円をあげランクイン。冲方丁のミステリー小説を、堤幸彦監督で実写化した本作は、杉咲花、新田真剣佑、北村匠海、橋本環奈ら人気若手俳優がこぞって出演。若者を中心に大きな話題になっている。公開12週目を迎えた『ボヘミアン・ラプソディ』が、週末土日動員15万9000人、興収2億3600万円をあげ3位に。累計では動員756万人、興収104億6000万円を超え、歴代興収ランキングで29位まで上昇している。4位は『劇場版 Fate/stay night [Heaven’s Feel] II.lost butterfly』、5位は『シュガー・ラッシュ:オンライン』がそれぞれワンランクダウンしたものの、好位置をキープ。『シュガー・ラッシュ〜』は、累計動員293万人、興収36億円を突破した。そのほか、初登場組は7位に『PSYCHO‐PASS サイコパス Sinners of the System Case.1 罪と罰』、10位に『愛唄 ‐約束のナクヒト‐』がランクイン。公開7週目を迎えた9位の『ドラゴンボール超 ブロリー』は、累計動員296万人、興収38億円を突破した。1月26日〜1月27日全国映画動員ランキングは、以下の通り。第1位:マスカレード・ホテル第2位:十二人の死にたい子どもたち第3位:ボヘミアン・ラプソディ第4位:劇場版 Fate/stay night [Heaven’s Feel] II.lost butterfly第5位:シュガー・ラッシュ:オンライン第6位:映画刀剣乱舞第7位:PSYCHO‐PASS サイコパス Sinners of the System Case.1 罪と罰第8位:ラブライブ!サンシャイン!!The School Idol Movie Over the Rainbow第9位:ドラゴンボール超 ブロリー第10位:愛唄 ‐約束のナクヒト‐