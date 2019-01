映画『スーサイド・スクワッド』のスピンオフ映画から、マーゴット・ロビー演じる人気キャラクター、ハーレイ・クインのニュールックがお披露目された。センター分けだった前髪は短くカットし、ツインテールも短くなり、破天荒な雰囲気はそのままながらキュートな印象が増している。

スピンオフ映画のタイトルは、『バーズ・オブ・プレイ(アンド・ザ・ファンタビュラス・エマンシペーション・オブ・ワン・ハーレイ・クイン)(原題) / Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)』。DCコミックスの女性ヒーロー&アンチヒーローの活躍を描く作品で、マーゴットが主演・プロデュースを務めている。マーゴットはハーレイ・クインに成り切り、「寂しかった?」とキスマーク付きで同ビジュアルをInstagramに投稿した。

併せてティーザー映像も公開されており、衣装に身を包んだマーゴット以外のキャストの姿も。ジャーニー・スモレット=ベル(ブラックキャナリー役)、メアリー・エリザベス・ウィンステッド(ハントレス役)、ロージー・ペレス(レニー・モントーヤ役)、エラ・ジェイ・バスコ(カサンドラ・カイン役)、ユアン・マクレガー(ブラック・マスク役)などが出演している。2020年2月7日全米公開。(編集部・市川遥)