英ウィルトシャー・チッパンハムの開業医であるフィリップ・グリマー医師が投稿したメッセージが多くの人の心を打った。

認知症の母に宛てた娘さんからのメッセージである。

メッセージが書かれたホワイトボードは、リビングで母親がよく視線を送る先、つまりよく目につく場所に置かれているという。

それがこちら。

Words of reassurance left for an elderly lady with dementia by her daughter. A simple white board left in her sight line in her sitting room. Helped to reduce constant anxious phone calls. pic.twitter.com/K2ueZXuZWZ

- Dr Philip Grimmer FRCGP (@GrimmPhil) 2019年1月26日