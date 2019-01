ハワイで休暇を楽しんだピッカード一家は、サンフランシスコの自宅へ戻るとテディベアのぬいぐるみを忘れたことに気付きました。

小さな息子のお気に入りだったので、母親のアナさんが宿泊先のホテルに問い合わせたところ、思いがけない返事が届きました。

添付の写真には、なんとハワイを満喫しているぬいぐるみたちの姿があったのです。

SO thank you to Julien at@GrandHyattKauai, and his colleagues who are, apparently, just all-round lovely people who legit made me (and several dozen colleagues) cry today. Now I'm going to go and print these out and drip feed them to Doozer until Sutro lands.pic.twitter.com/uEDufv70zV

宿泊していたのはグランドハイアット・ホテル。

ぬいぐるみは自宅から連れて行ったクマのスートロと、ハワイで新たに仲間入りしたアザラシのカウアイ。

They emailed back. Not only had they found Sutro safe and would be posting him back, but they sent updates so Doozer could see what he'd been doing on his extended vacation. Apparently having first visiting the laundry, he's been at the Spa.pic.twitter.com/rFhK6m9LVI