第25回全米俳優組合(SAG)賞の授賞式が1月27日(現地時間)、米ロサンゼルスのシュライン・オーディトリアムで開催された。

映画部門は、作品賞に最も近いキャスト賞にマーベル映画「ブラックパンサー」が輝いた。そして、世界中で爆発的ヒットを記録した「ボヘミアン・ラプソディ」のラミ・マレックが、「バイス」のクリスチャン・ベールや「グリーンブック」のビゴ・モーテンセンをおさえて主演男優賞をサプライズ受賞。主演女優賞は「天才作家の妻 40年目の真実」のグレン・クローズ、助演男優賞は「グリーンブック」マハーシャラ・アリが、大方の予想通りに受賞した。また、「メリー・ポピンズ リターンズ」で主演女優賞を逃したエミリー・ブラントが、「クワイエット・プレイス」で助演女優賞を奪取した。

テレビシリーズ部門では、エミー賞5冠のコメディドラマ「マーベラス・ミセス・メイゼル」が主演男優賞、主演女優賞、アンサンブル演技賞の3部門を受賞した。

第25回SAG賞受賞結果は以下の通り。

▼映画部門

▽主演男優賞

ラミ・マレック「ボヘミアン・ラプソディ」

▽主演女優賞

グレン・クローズ「天才作家の妻 40年目の真実」

▽助演男優賞

マハーシャラ・アリ「グリーンブック」

▽助演女優賞

エミリー・ブラント「クワイエット・プレイス」

▽キャスト賞

「ブラックパンサー」

▽スタントアンサンブル賞

「ブラックパンサー」

▼テレビ部門

▽主演男優賞・ドラマシリーズ

ジェイソン・ベイトマン「オザークへようこそ」

▽主演女優賞・ドラマシリーズ

サンドラ・オー「キリング・イヴ Killing Eve」

▽主演男優賞・コメディシリーズ

トニー・シャルーブ「マーベラス・ミセス・メイゼル」

▽主演女優賞・コメディシリーズ

レイチェル・ブロズナハン「マーベラス・ミセス・メイゼル」

▽主演男優賞・TV映画/ミニシリーズ

ダレン・クリス「アメリカン・クライム・ストーリー ヴェルサーチ暗殺」

▽主演女優賞・TV映画/ミニシリーズ

パトリシア・アークエット「Escape at Dannemora」

▽アンサンブル演技賞・ドラマシリーズ

「THIS IS US 36歳、これから」

▽アンサンブル演技賞・コメディシリーズ

「マーベラス・ミセス・メイゼル」

▽スタントアンサンブル賞・ドラマ/コメディシリーズ

「GLOW ゴージャス・レディ・オブ・レスリング」