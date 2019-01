日本で人気のYouTuber、水溜りボンドが1月19日に公開したドッキリ動画の中で、巨大な中華鍋をあおって大量のチャーハンが宙に舞う様子を完璧に再現した食品サンプルが登場するのですが、この動画のサムネイル画像が海外でミームと化し、ちらほらと目につくようになっています。

本気でチャーハン作るドッキリwwwwww (YouTube)

https://youtu.be/B0wUNqespvE



元ネタの動画がこちら。巨大食品サンプルは動画の終盤に登場します。海外で話題となっているだけに、再生回数も700万回に迫る勢いです。

https://twitter.com/YS_BOMB11/status/1087660396297764867

あるユーザーが、「なんて絵だ」というツイートと共に画像を『Twitter』に投稿すると、瞬く間に拡散し、次から次へとこの画像を使ったミームが誕生。

https://twitter.com/royojo/status/1087840952914305024

浮世絵をかぶせてきました。

https://twitter.com/bettinamak/status/1087820949448261632

逆に浮世絵をバックにしたパターン。

https://twitter.com/jaylonjamal_/status/1087872131327840256

浮世絵と波つながりで波乗り。

https://twitter.com/_eigenheit/status/1088055537718091778

先日紹介したサスケのミームと合体させるとこうなります。

『NARUTO -ナルト-』のサスケを使ったミームが海外で流行の兆し #SasukeMeme や #SasukeMemeChallenge というハッシュタグが登場

https://getnews.jp/archives/2114174

挙句の果てにはタイム誌が記事にしてしまう始末。

Everyone’s Riding the Wave of This Extremely Wild Rice Photo. Here’s the Origin Story of ‘the Wok Guy’s’ Huge Prank

http://time.com/5513048/rice-photo-prank/?xid=tcoshare

ものすごくアバウトではありますが、英語圏の市場規模は日本の大体10倍程度と言われます。水溜りボンドのチャンネルで各動画の再生回数は50万〜150万回のレンジに収まるケースが多いようなので、再生回数700万回弱という数字は、おおむね“日本の10倍説”を裏付ける数字になっていますね。

※画像:

