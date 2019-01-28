¥Ö¡¼¥à¤Î¥¿¥Ô¥ª¥«¡¢¼Â¤ÏÂÀ¤ë¡£¥¿¥Ô¥ª¥«¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¤âÍ×Ãí°Õ
¡¡´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤ÎÀîÂ¼°ê»Ò¤Ç¤¹¡£
¡¡ºÇ¶á¡¢³¹Ãæ¤Ç¥¿¥Ô¥ª¥«¥É¥ê¥ó¥¯¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤ò¤è¤¯ÌÜ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ï¹ÔÎó¤Î¤Ç¤¤ë¤ªÅ¹¤â¤¢¤ë¤Û¤É¡¢¼ã¼Ô¤òÃæ¿´¤ËÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¥â¥Á¥â¥Á¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¥¿¥Ô¥ª¥«¤Ç¤¹¤¬¡¢°û¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È°Õ³°¤ÈÂÀ¤ë¿©ºà¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¡¢¥¿¥Ô¥ª¥«¤Î°Õ³°¤ÊÍî¤È¤··ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´ÉÍý±ÉÍÜ»Î»ëÅÀ¤Ç¤Þ¤È¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¥¿¥Ô¥ª¥«¤È¤Ï¡©
¡¡¤½¤â¤½¤â¡¢¥¿¥Ô¥ª¥«¤È¤Ï¥¥ã¥Ã¥µ¥Ð¤Ç¤ó¤×¤ó¤ò¸¶ºàÎÁ¤È¤·¤Æºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥Ã¥µ¥Ð¤È¤Ï°ò¤Î°ì¼ï¤Ç¡¢¤³¤Î¥¥ã¥Ã¥µ¥Ð¤Ç¤ó¤×¤ó¤òÎ³¾õ¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤¬¥¿¥Ô¥ª¥«¤Ç¤¹¡£
¡¡¤è¤¯¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¿¥Ô¥ª¥«¤Ï¡¢¤³¤Î¥¿¥Ô¥ª¥«¤Ë¥«¥é¥á¥ë¿§ÁÇ¤ò²Ã¤¨¤¿¤â¤Î¤ò¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¥â¥Á¥â¥Á¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬¿Íµ¤¤Ç¡¢¥Ý¥ó¥Ç¥±¡¼¥¸¥ç¤ä²Û»Ò¥Ñ¥ó¤Ê¤É¤ËÇÛ¹ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡°Õ³°¤ÈÂÀ¤ë¡ª¥¿¥Ô¥ª¥«¤ÎÍî¤È¤··ê
¡¥¿¥Ô¥ª¥«¤Ï°Õ³°¤È¥«¥í¥ê¡¼¤¬¹â¤¤
¡¡°ò¤¬¸¶ÎÁ¤Î¥¿¥Ô¥ª¥«¤Ç¤¹¤¬¡¢´ÊÃ±¤Ë¸À¤¦¤È¥¿¥Ô¥ª¥«¤Ï¡Ö¤Ç¤ó¤×¤ó¼Á¡×¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥¿¥Ô¥ª¥«¤Î¼çÀ®Ê¬¤ÏÃº¿å²½Êª¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤ªÊ¬¤«¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Îã¤ò½Ð¤¹¤È¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¿¥Ô¥ª¥«À¸100g¤Ë¤Ï262kcal¤â¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÇòÊÆ¤ªÃãÏÒÌó°ìÇÕ¡Ê160g¡Ë¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Î¥«¥í¥ê¡¼¤Ç¤¹¡£1ÇÕ¤¯¤é¤¤Âç¾æÉ×¤È»×¤Ã¤ÆËèÆü°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¥«¥í¥ê¡¼¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂÀ¤ë¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢±ÉÍÜÁÇ¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤·
¡¡¼ç¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤Ï¤Ç¤ó¤×¤ó¼Á¤Ê¤Î¤ÇÃº¿å²½Êª¤ÏÂ¿¤¯´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î±ÉÍÜÁÇ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¡ÊÎäÅà¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¿¥Ô¥ª¥«À¸100g¤¢¤¿¤ê¤ÎÃº¿å²½ÊªÎÌ¤Ï64.1g¡Ë
¡¡¥«¥ê¥¦¥à¤ä¿©ÊªÁ¡°Ý¤ÏÈùÎÌ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ±ÎÌ¤ÎÇòÊÆ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤â¤Û¤È¤ó¤É´Þ¤Þ¤º¡¢ËÜÅö¤Ë¤¿¤À¤Î¡ÖÃº¿å²½Êª¤Î¤«¤¿¤Þ¤ê¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
£¥¿¥Ô¥ª¥«¤È°ì½ï¤Ë°û¤à¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¤Ê¤É¤â¥«¥í¥ê¡¼¤¬¹â¤¤
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¿¥Ô¥ª¥«¤È°ì½ï¤Ë°û¤à¤³¤È¤ÎÂ¿¤¤¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¤Ë¤â¡¢Â¿¤¯¤Îº½Åü¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤è¤ê¹â¥«¥í¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÎÌ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Îã¤¨¤Ð¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼200g¤ÇÌó100kcal¤Û¤É¤Ç¤¹¡£Îä¤¿¤¤¥É¥ê¥ó¥¯¤Î¾ì¹ç´Å¤µ¤ò´¶¤¸¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¡¢¤µ¤é¤Ëº½Åü¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¥«¥í¥ê¡¼¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢²¦Æ»¤Î¡Ö¥¿¥Ô¥ª¥«¡Ü¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¡×¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¼Â¤Ï¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¿¥Ô¥ª¥«¤âÅü¼Á¤Ç¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¤âÅü¼Á¤Î¤¿¤á¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤ò¤¢¤Þ¤ê´Þ¤Þ¤Ê¤¤ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤¹¡£·ìÅü·ì¤Î¾å¾º¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Âç¤¤á¤Î¥¿¥Ô¥ª¥«¥É¥ê¥ó¥¯¤òÃíÊ¸¤¹¤ë¤È¡¢°Õ³°¤È¥«¥í¥ê¡¼¤òÀÝ¼è¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥½¡¼¥¹¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¤ê¡¢¥×¥ê¥ó¤ä°É¿ÎÆ¦Éå¡¢¥¢¥¤¥¹¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ç¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤ªÅ¹¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¥É¥ê¥ó¥¯°ìÇÕ¤À¤±¤Ç°ì¿©Ê¬¡ÊÌó500kcal¡Ë¤Î¥«¥í¥ê¡¼¤òÀÝ¼è¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥¿¥Ô¥ª¥«¤ò°û¤àºÝ¤Ë¤ÏÎÌ¤ä¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë¤âÃí°Õ¤·¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¡¥¿¥Ô¥ª¥«¤ò°û¤ó¤Ç¤âÂÀ¤ê¤Ë¤¯¤¯¤¹¤ëÊýË¡
¡¡¤Ç¤ÏºÇ¸å¤Ë¡¢¥¿¥Ô¥ª¥«¤ò°û¤ß¤Ä¤Ä¤âÂÀ¤ê¤Ë¤¯¤¯¤¹¤ë¥³¥Ä¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¤Ê¤ë¤Ù¤¯¾®¤µ¤á¤Î¥µ¥¤¥º¤òÁª¤Ö
¡¦¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ï¤»¤º¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤â¤Î¤òÁª¤Ö
¡¦Åü¼ÁÎÌ¤¬Â¿¤¤¤Î¤ÇÁ°¸å¤Î¿©»ö¤ÇÃº¿å²½Êª¤ò¸º¤é¤·¤ÆÄ´À°¤¹¤ë
¡¦¥¿¥Ô¥ª¥«¤ò°û¤àÁ°¤Ë¿©ÊªÁ¡°Ý¤ò´Þ¤à¿©ÉÊ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¯¡ÊÌîºÚ¤Ê¤É¡Ë
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¿¥Ô¥ª¥«¤ÎÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤ÏÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥¢¥¤¥¹¤ä¥Ñ¥Õ¥§¡¢¥±¡¼¥¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È»é¼Á¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥È¥í¡¼¤âÂç¤¤¯¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë°û¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤ªÃãÂå¤ï¤ê¤ËËèÆü°û¤à¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥¿¥Ô¥ª¥«¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÈùÎÌ±ÉÍÜÁÇ¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤¤Û¤ÜÃº¿å²½Êª¤À¤±¤Î¿©ÉÊ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢°û¤àºÝ¤Ë¤Ï¿©»ö¤Ç¤´ÈÓ¤ò¾¯¤·¸º¤é¤¹¡¢ÌîºÚ¤ä³¤ÁôÎà¤ò¤È¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÄ´À°¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ãÊ¸¡¿ÀîÂ¼°ê»Ò¡ä
¡¡ºÇ¶á¡¢³¹Ãæ¤Ç¥¿¥Ô¥ª¥«¥É¥ê¥ó¥¯¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤ò¤è¤¯ÌÜ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ï¹ÔÎó¤Î¤Ç¤¤ë¤ªÅ¹¤â¤¢¤ë¤Û¤É¡¢¼ã¼Ô¤òÃæ¿´¤ËÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¥â¥Á¥â¥Á¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¥¿¥Ô¥ª¥«¤Ç¤¹¤¬¡¢°û¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È°Õ³°¤ÈÂÀ¤ë¿©ºà¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¡¢¥¿¥Ô¥ª¥«¤Î°Õ³°¤ÊÍî¤È¤··ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´ÉÍý±ÉÍÜ»Î»ëÅÀ¤Ç¤Þ¤È¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¥¿¥Ô¥ª¥«¤È¤Ï¡©
¡¡¤½¤â¤½¤â¡¢¥¿¥Ô¥ª¥«¤È¤Ï¥¥ã¥Ã¥µ¥Ð¤Ç¤ó¤×¤ó¤ò¸¶ºàÎÁ¤È¤·¤Æºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥Ã¥µ¥Ð¤È¤Ï°ò¤Î°ì¼ï¤Ç¡¢¤³¤Î¥¥ã¥Ã¥µ¥Ð¤Ç¤ó¤×¤ó¤òÎ³¾õ¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤¬¥¿¥Ô¥ª¥«¤Ç¤¹¡£
¡¡¤è¤¯¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¿¥Ô¥ª¥«¤Ï¡¢¤³¤Î¥¿¥Ô¥ª¥«¤Ë¥«¥é¥á¥ë¿§ÁÇ¤ò²Ã¤¨¤¿¤â¤Î¤ò¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¥â¥Á¥â¥Á¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬¿Íµ¤¤Ç¡¢¥Ý¥ó¥Ç¥±¡¼¥¸¥ç¤ä²Û»Ò¥Ñ¥ó¤Ê¤É¤ËÇÛ¹ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡°Õ³°¤ÈÂÀ¤ë¡ª¥¿¥Ô¥ª¥«¤ÎÍî¤È¤··ê
¡¥¿¥Ô¥ª¥«¤Ï°Õ³°¤È¥«¥í¥ê¡¼¤¬¹â¤¤
¡¡°ò¤¬¸¶ÎÁ¤Î¥¿¥Ô¥ª¥«¤Ç¤¹¤¬¡¢´ÊÃ±¤Ë¸À¤¦¤È¥¿¥Ô¥ª¥«¤Ï¡Ö¤Ç¤ó¤×¤ó¼Á¡×¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥¿¥Ô¥ª¥«¤Î¼çÀ®Ê¬¤ÏÃº¿å²½Êª¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤ªÊ¬¤«¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Îã¤ò½Ð¤¹¤È¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¿¥Ô¥ª¥«À¸100g¤Ë¤Ï262kcal¤â¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÇòÊÆ¤ªÃãÏÒÌó°ìÇÕ¡Ê160g¡Ë¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Î¥«¥í¥ê¡¼¤Ç¤¹¡£1ÇÕ¤¯¤é¤¤Âç¾æÉ×¤È»×¤Ã¤ÆËèÆü°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¥«¥í¥ê¡¼¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂÀ¤ë¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢±ÉÍÜÁÇ¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤·
¡¡¼ç¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤Ï¤Ç¤ó¤×¤ó¼Á¤Ê¤Î¤ÇÃº¿å²½Êª¤ÏÂ¿¤¯´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î±ÉÍÜÁÇ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¡ÊÎäÅà¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¿¥Ô¥ª¥«À¸100g¤¢¤¿¤ê¤ÎÃº¿å²½ÊªÎÌ¤Ï64.1g¡Ë
¡¡¥«¥ê¥¦¥à¤ä¿©ÊªÁ¡°Ý¤ÏÈùÎÌ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ±ÎÌ¤ÎÇòÊÆ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤â¤Û¤È¤ó¤É´Þ¤Þ¤º¡¢ËÜÅö¤Ë¤¿¤À¤Î¡ÖÃº¿å²½Êª¤Î¤«¤¿¤Þ¤ê¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
£¥¿¥Ô¥ª¥«¤È°ì½ï¤Ë°û¤à¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¤Ê¤É¤â¥«¥í¥ê¡¼¤¬¹â¤¤
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¿¥Ô¥ª¥«¤È°ì½ï¤Ë°û¤à¤³¤È¤ÎÂ¿¤¤¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¤Ë¤â¡¢Â¿¤¯¤Îº½Åü¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤è¤ê¹â¥«¥í¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÎÌ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Îã¤¨¤Ð¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼200g¤ÇÌó100kcal¤Û¤É¤Ç¤¹¡£Îä¤¿¤¤¥É¥ê¥ó¥¯¤Î¾ì¹ç´Å¤µ¤ò´¶¤¸¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¡¢¤µ¤é¤Ëº½Åü¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¥«¥í¥ê¡¼¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢²¦Æ»¤Î¡Ö¥¿¥Ô¥ª¥«¡Ü¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¡×¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¼Â¤Ï¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¿¥Ô¥ª¥«¤âÅü¼Á¤Ç¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¤âÅü¼Á¤Î¤¿¤á¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤ò¤¢¤Þ¤ê´Þ¤Þ¤Ê¤¤ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤¹¡£·ìÅü·ì¤Î¾å¾º¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Âç¤¤á¤Î¥¿¥Ô¥ª¥«¥É¥ê¥ó¥¯¤òÃíÊ¸¤¹¤ë¤È¡¢°Õ³°¤È¥«¥í¥ê¡¼¤òÀÝ¼è¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥½¡¼¥¹¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¤ê¡¢¥×¥ê¥ó¤ä°É¿ÎÆ¦Éå¡¢¥¢¥¤¥¹¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ç¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤ªÅ¹¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¥É¥ê¥ó¥¯°ìÇÕ¤À¤±¤Ç°ì¿©Ê¬¡ÊÌó500kcal¡Ë¤Î¥«¥í¥ê¡¼¤òÀÝ¼è¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥¿¥Ô¥ª¥«¤ò°û¤àºÝ¤Ë¤ÏÎÌ¤ä¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë¤âÃí°Õ¤·¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¡¥¿¥Ô¥ª¥«¤ò°û¤ó¤Ç¤âÂÀ¤ê¤Ë¤¯¤¯¤¹¤ëÊýË¡
¡¡¤Ç¤ÏºÇ¸å¤Ë¡¢¥¿¥Ô¥ª¥«¤ò°û¤ß¤Ä¤Ä¤âÂÀ¤ê¤Ë¤¯¤¯¤¹¤ë¥³¥Ä¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¤Ê¤ë¤Ù¤¯¾®¤µ¤á¤Î¥µ¥¤¥º¤òÁª¤Ö
¡¦¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ï¤»¤º¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤â¤Î¤òÁª¤Ö
¡¦Åü¼ÁÎÌ¤¬Â¿¤¤¤Î¤ÇÁ°¸å¤Î¿©»ö¤ÇÃº¿å²½Êª¤ò¸º¤é¤·¤ÆÄ´À°¤¹¤ë
¡¦¥¿¥Ô¥ª¥«¤ò°û¤àÁ°¤Ë¿©ÊªÁ¡°Ý¤ò´Þ¤à¿©ÉÊ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¯¡ÊÌîºÚ¤Ê¤É¡Ë
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¿¥Ô¥ª¥«¤ÎÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤ÏÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥¢¥¤¥¹¤ä¥Ñ¥Õ¥§¡¢¥±¡¼¥¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È»é¼Á¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥È¥í¡¼¤âÂç¤¤¯¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë°û¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤ªÃãÂå¤ï¤ê¤ËËèÆü°û¤à¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥¿¥Ô¥ª¥«¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÈùÎÌ±ÉÍÜÁÇ¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤¤Û¤ÜÃº¿å²½Êª¤À¤±¤Î¿©ÉÊ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢°û¤àºÝ¤Ë¤Ï¿©»ö¤Ç¤´ÈÓ¤ò¾¯¤·¸º¤é¤¹¡¢ÌîºÚ¤ä³¤ÁôÎà¤ò¤È¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÄ´À°¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ãÊ¸¡¿ÀîÂ¼°ê»Ò¡ä