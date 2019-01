このほどロシアで、母親を驚かせたい一心で保育園から自宅まで自分達で歩いて帰ろうと試みた女児2人がいた。しかし外はマイナス45度と命の危険もあるほどの寒さだった。『The Sun』『Siberian Times』などが伝えている。



ロシアにあるサハ共和国(別名ヤクーチア)は、居住地としては世界で最も寒いと言われ、真夏でも雪が降ることがあるほどの極寒地域である。そのような中、首都ヤクーツクから83キロほど離れたナムツィ(Namtsy)という村にある「トゥラクチャーン(Tullukchaan)保育園」に通う、5歳女児レナちゃんと親友の女児(名前は明らかにされず)が、母親が迎えに来る前に自分達で自宅に戻ろうと思い立った。



保育園に通い始めて2年になる2人は、自分達だけで帰宅できたら母親が驚いてくれるだろうと思ったそうだ。しかしこの日のヤクーチアは一年の中で最も寒い日で、気温はマイナス45度だった。これはバナナで釘が打てるほどの寒さである。



しかし2人はコートを着て帽子を被り、自宅へ戻るためになんの躊躇もなく保育園を出て行ってしまった。レナちゃんの母親であるエヴドキア・クトゥコヴァさん(Evdokia Kutukova)は、いつもレナちゃんを午後5時に迎えに行くのだがこの日は少し早めに迎えに来た。



すると保育園内にレナちゃんの姿がなく、またレナちゃんの親友の女児もいないことが分かった。エヴドキアさんは当時をこのように振り返っている。



「私はすぐにレナのお友達の両親に電話をかけました。彼女のママが迎えに来て、レナも一緒に連れて帰っているのなら…と願ったのです。でも彼女の両親も2人の行方を知らなかったのです。」



「みんなが心配している中、私の祖父から電話があり『レナが家に帰って来た』と連絡がありました。レナは泣きぬれて、涙だけでなく全身が凍りついていたらしいのです。私はすぐ家に戻り、レナを地元のナムスキー病院に連れて行きました。」



レナちゃんは、大人であれば自宅まで徒歩15分の道のりを、明かりもない中で約30分かけて帰ってきたのだ。ところが保育園を出る時に、手にはオモチャを持っていて手袋はポケットに入ったままだった。そのため3本の指が凍傷になり、地元のナムスキー病院へ行ったところヤクーツクの病院に行くよう勧められ、そこで治療のため入院することになってしまった。



一方でレナちゃんと一緒に保育園を出て行った女児は、レナちゃんが見つかってから約1時間後に近所の人の自宅で保護されていることが分かった。彼女は途中で道に迷い、近くの家に避難したのだという。低体温症にかかっていたものの病院で治療を受け、その日のうちに自宅に戻っている。



しかしながらエヴドキアさんの話によると、2人はまだショックを受けている状態で、レナちゃんにおいては今も入院中である。医師らは凍傷を起こした指をなんとか切断せずに退院させたいと懸命な治療を続けているとのことだ。



ちなみにレナちゃんが通っている保育園では50人ほどの園児がいるが、部屋はさほど広くないためスタッフは園児がどこにいるか一目瞭然に近い状態という。だが同保育園内に設置してあるセキュリティカメラの映像を確認すると、いとも簡単に2人が外へ出て行く様子が捉えられていた。



地元の調査委員会では現在、保育園スタッフに刑事責任が問われるような職務上の怠慢が無かったか、徹底的に調査している最中とのことだ。



画像は『Siberian Times 2019年1月21日付「Five year old girls escape from kindergarten and walk home in bitter -45C cold to ‘give mothers a surprise’」』のスクリーンショット

(TechinsightJapan編集部 MasumiMaher)