世界で大きな成功を収めた 投資 家の一人の名前を、皆さんはおそらく聞いたこともないだろう。ジェラルディン・ワイスについては、ウィキペディアのページさえ存在しない。彼女にとってはきっと、それで良いのだ。数十年間、正体を隠してきたのだから──。ワイスは1960年代、女性であると読者が分からないよう「G. ワイス」の名前で財務アドバイスのニュースレター発行を始めた。女性であることを隠すことは当時、真剣に扱ってもらうためには重要なことだった。ワイスはカリフォルニア大学バークレー校で学位を取得し、強い勤労意欲を示した。しかし証券会社はどこも、ワイスを秘書以外の仕事の候補者として考えることさえなかった。ワイスはかつて、銀行と投資の世界について「男性の世界だった。そして女性は応募するに及ばなかった」と語った。しかし彼女は違った。どちらにせよ応募したのだ。男性がウォール街を支配する一方、静かに高成績を収めるのは女性ワイスがニュースレター発行を開始した1966年以降、女性投資家に対する世間の態度は大きく変化したと言いたいところだが、そうではない。投資会社フィデリティ・インターナショナルの調査「Women and Money(女性と金)」によると、女性が男性よりも投資に向いていると思うと答えた回答者は9%以下だった。しかし、データが示すのはその逆だ。カリフォルニア大学バークレー校の研究者らが発表した調査「Boys Will Be Boys: Gender, Overconfidence, and Common Stock Investment(男性は男性 性別、自信過剰、普通株投資)」では1991年2月〜1997年1月の間、3万5000以上の家庭の男性と女性が行なった普通株投資を分析した。その結果、男性は女性よりも45%頻繁に取引し、女性は男性よりも年間で0.94%高い成績を収めたことが分かった。これと同様の点が、より最近の調査でも示されている。ウォリック・ビジネス・スクールは450人の女性を含む2456人の投資家を、2012年4月〜2016年7月の間調査した。その結果、女性グループは男性グループよりも年間1.2%高い成績を収めたのだ。また、フィデルティが800万の投資口座を調べた別調査によると、女性は男性よりも高い利益を生み、かつうまく節約していた。こうした発見は全て筋が通っている。男性は積極的にポートフォリオを管理する自分の能力に自信を持ち過ぎてしまうことが多い。それにより、偶然の結果を実際よりもうまく制御できていると信じ込む「コントロールの幻想」にはまりやすい。この考え方は、取引のし過ぎや高い取引費用につながり、成績を下げてしまうことが多い。もう一つの要素は、市場の勢いの変化に対する反応の違いだ。損益に対する反応は投資家によって違うが、自信過剰な投資家は、良い時期にはさらに高い利益を上げるため多く買いたがり、逆に厳しい時期には将来の損失を防ぐため多く売りたがることが多い。しかし、”何かしたい”と感じること、あるいは自分の能力に自信を持ち過ぎていることだけを理由に売り買いを行うと、長期的な成績は確実に標準以下となる。男性は概して、こうした衝動的な行動に出てしまうことが多い。上記の調査とワイスから学ぶことワイスのニュースレター「Investment Quarterly Trends(投資四半期動向)」は30年以上にわたり、プラス11.2%の平均年間利益を実現する助言を授けてきた。彼女のポートフォリオは、同時期の市場の利益率9.8%よりも高く、安定していた。ワイスは、一体どのようにしてこれを実現したのか? 彼女は自身の投資ルールを持ち、それに厳格に従ったのだ。例えば、過去の平均配当利回り以上を達成しない株は買わなかったし、過去12年間の配当増加率が10%以上であることも条件としていた。また、1株当たり利益の20倍以下で取引し、負債が時価総額の50%以下の企業のみを使うなど、他にも多くの要件がある。ワイスが、自信過剰や感情的な反応によって投資決定を下したことは一度もない。ワイスが使ったような具体的な投資指針がない場合、最高の指針はおそらく「自分の知らないことを知ること」だろう。これこそおそらく、女性の方が男性より投資に優れている理由だ。